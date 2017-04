Comentários

Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara sofre com a notícia de que não é filha biológica de Ricardo. Rômulo e Vanderson trocam ofensas. Nanda apoia Sula e pede que a moça cuide bem de Rômulo. Juliana afirma a Joana que fará a doação de órgão para Ricardo. Joana e Krica acompanham Sula à delegacia para denunciar a agressão de Vanderson. Caio revela a Bárbara que Virgínia teve um relacionamento fora do casamento com Ricardo. Cléo diz a Irene que os filhos não gostam dela. Começa a luta de Vanderson e Rômulo. Ricardo implora que Tânia afaste Manuela de Caio.

NOVO MUNDO

Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Diara explica a Wolfgang por que se vendeu a Sebastião. Dom Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Leopoldina avisa a Patrício para preparar uma lista de demissões do palácio. Dalva e Lurdes se desesperam com a notícia. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Elvira reza para se reaproximar de Joaquim e Quinzinho. Felício ataca Domitila. Os índios ocupam as ruas da cidade.

ROCK STORY

Néia implora a Zac para não contar a Gui que ela roubou o CD do roqueiro. Yasmin tenta convencer Zac a não entregar a mãe. Néia conta a Ramon sobre o roubo do CD de Gui. Edith conversa com Nelson sobre Diana. Gordo avisa a Miro e Nina que Diana o convenceu a aceitar a dupla de volta na gravadora. Ramon e Néia deixam o HD com as músicas de Gui em frente à gravadora, sem serem vistos. Ramon conta a Néia o motivo pelo qual está nas mãos de Lázaro. Marisa pergunta a Romildo e William sobre o caderno que Alex deixou em sua casa. Gordo decide lançar o CD de Gui. Zac conta para Gui que foi Néia quem roubou seu CD. Néia fica em pânico quando Gui aparece em sua casa.

A FORÇA DO QUERER

Dantas dá um ultimato em Ruy. Caio finge um mal-estar para não assistir à queima de fogos para Bibi e é rude com Leila. Silvana quase bate no ônibus que Zeca dirige e os dois discutem. Aurora pede desculpas a Caio pelas grosserias da filha. Ivana não consegue ficar de biquíni na praia. Joyce ajuda Ruy com a prova do terno para o casamento. Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de praia. Silvana pede para Nonato não contar para Eurico o que aconteceu com ela. Simone marca uma sessão de terapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.

OS DIAS ERAM ASSIM

Renato leva Alice para sua casa. Arnaldo pede para Amaral levá-lo à casa de Renato. Renato e Alice se amam. Vera não gosta de ver a namorada do filho em sua casa. Vitor pensa em como afastar o rival de Alice. Renato conta o plano de fuga de Gustavo na frente de Alice e Vera se incomoda. Amaral diz a Arnaldo que prenderá Renato e sua família. Alice dá o endereço de Cátia para Renato e volta para casa. Cátia leva Renato para ver Gustavo. Vitor tem uma ideia contra o rival e comenta com Arnaldo. Vera se preocupa com a viagem de Gustavo. Alice garante a Vitor que irá namorar Renato e o vilão tem um ataque de fúria. Maria liga para Alice à procura de Renato e Arnaldo ouve a conversa dos dois. Vitor segue Renato e descobre o esconderijo de Gustavo.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Helena diz a Rubi que sabe que ela ama Alessandro e que Heitor vive enganado. Rubi, hipócrita, responde que ama Heitor e que só sairá de sua vida se ele deixar de amá-la. Rubi, irritada, exige que Lúcio demita Helena. Lúcio diz que Helena é uma grande executiva e não pretende despedi-la. Helena diz a Heitor que Rubi vendeu suas ações do hotel. Heitor, que não autorizou a venda, não acredita que Rubi tome uma decisão sem comunicá-lo. Maribel promove um encontro entre Célia e Alessandro para ela conte como tudo aconteceu. Ela relata que Sônia caiu sozinha e que Rubi, muito assustada, pediu que a ajudasse, mas já era tarde. Heitor diz a Helena que sabe que ela odeia Rubi, mas mentir sobre a venda das ações pode ter lhe ocasionado muitos problemas. Helena, decepcionada, responde que vai provar que houve a venda. Fernanda foge de casa para se encontrar com Marcos. Alessandro encontra Fernanda. A menina diz que fugiu de casa para se encontrar com seu pai, Marcos. Alessandro pede perdão a Rubi por tê-la acusado injustamente. Rubi responde que ele está morto para ela. Rubi desmaia. Assim que ela recobra os sentidos, Alessandro pede perdão e insiste para que continuem juntos. Ela responde que estava decidida a abandonar Heitor porém, mais uma vez ele demonstrou o quanto a ama e confia nela. Heitor chega, Rubi o abraça e diz que quer ir embora com ele. Caetano continua determinado a impedir que Fernanda tenha contato com Marcos. Cristina tenta convencer Caetano a permitir que os dois se encontrem e explica que Fernanda é apenas uma menina e não consegue entender porque não pode vê-lo.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Pedro vai buscar Esmeralda para advertir-lhe de que ele tem que ir a Água Azul naquela mesma noite, do contrário, se arrependerá. Ela telefona a Renato para pedir lhe ajuda, mas ele desliga o telefone sem lhe dar tempo de explicar nada. No restaurante, Ezequiel e Carlota falam do porquê de não terem se casado nunca. Ele aproveita a situação para declarar-se. Alessandro observa Montserrat se vestindo. Adolfo vai à casa de Nadia pedir lhe dinheiro emprestado, mas ela se nega. Pedro chega e Nadia se retira. Então Adolfo aproveita para contar a Pedro que Demetrio é filho de Benjamin Almonte. Maria, sentada na sala da casa de Alessandro, diz que estava o esperando para despedir-se. Ele a responde que será melhor assim. Alessandro vê que Maria cortou as veias e cai desmaiada. Maria, em seu quarto e recuperada, pede a Alessandro que não a tire de sua vida, pois antes disso prefere estar morta. Alessandro comenta a situação com Rosário, Victor e Macário, dizendo estar preocupado com a situação de Maria. Rosário o diz que Maria apenas deseja chamar a atenção, e que o melhor é tirá-la dali. Jose Luis recebe alta e já em sua casa Angélica pergunta se ele falou com Alessandro. No dia que este foi visitá-lo, Jose Luis desconversa e diz que isso não tem importância. Angélica pergunta se ele ainda ama Montserrat. Ele confessa que ainda sente um grande apreço por ela, mas deseja vê-la feliz com Alessandro. Demetrio e Alessandro falam sobre a possibilidade de um exame de DNA. Alessandro concorda em fazê-lo. Graziela finge arrancar lhe uma mecha de cabelos e os entrega a Alessandro misturando-o a outros cabelos que já estavam no lenço. Montserrat está com Rosário em seu quarto, brincando com o bebê. Alessandro passa pelo local e pede a Montserrat que vá com ele às compras. Maria chega à casa dos Mendonça e encontra Carlota no jardim com o bebê. Maria se aproxima e acerta Carlota com uma pedra. Carlota cai desmaiada e Maria leva o bebê. O padre Anselmo chega com Dominga e Macário. Maria se assusta ao vê-los e o padre pergunta o que ela está fazendo, Maria responde que Alessandro a pediu que cuidasse de seu bebê, enquanto ele estivesse fora com Montserrat. Dominga se emociona de ver o pequeno Lauro, e o segura com afeto. Carlota reage e grita assustada, pois não encontra o bebê, Maria foge. Pedro chama Demetrio e o promete ajuda na briga pela metade da herança de Benjamin Almonte.

CARINHA DE ANJO

Dulce conversa com Miguel, Diana e Inácio. Fabiana e Cecília avisam as meninas que a Madre autorizou todas a assistirem ao comercial de Dulce na casa de Inácio. Nicole vai até o colégio para conversar com Dulce Maria. Silvana telefona para Nicole para fazerem uma aliança e conseguir tirar Verônica da empresa de Gustavo. Madre Superiora conhece Miguel e acha o menino obediente. Silvana e Franciely conversam e a sindica diz que ajudará a empregada a conquistar Ribeiro e que para isso fará um jantar em sua casa, que contará também com a presença de Peixoto. Haydee conta para Flávio que Peixoto está investigando a falsa assistente social e que se o delegado encontrar essa mulher, o filho estará encrencado. Haydee aconselha Flávio a sair por um período da cidade. Bárbara e Frida veem Nicole e correm para Dulce para dizer que a mãe da pequenina voltou e está no colégio. Dulce pensa se tratar de Tereza e sai pelo colégio chamando a mãe. Fabiana é irônica com Nicole, que fica irritada. Cecília encontra Dulce Maria desacordada no pátio do colégio e chora ao pedir socorro. Estefânia vai até a casa de Fátima para saber o motivo dela estar ausente. Fátima estava chorando ao lembrar da despedida de Flávio. Dulce Maria acorda e diz para Cecília que não está sentindo o braço, além de dor de cabeça. A carinha de anjo pergunta ainda se é verdade que Tereza não morreu e está de volta.

NOVELA DA BAND

EZEL

Tefo se envolve num tiroteio com os homens de Yussuf e Sebnem foge. Cengiz planeja roubar a fortuna de Kenan, contando com a ajuda de Eysan e Serdar. Ali prova a Tefo que Sebnem entregou informações importantes a Kenan. Ezel fica furioso quando descobre a traição de Sebnem. Ali e Tefo encontram Sebnem no meio da rua.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio acorrenta Isaura. Malvina flagra Leôncio tentando se aproveita de Isaura. Henrique chora pelo amor de Isaura. Álvaro e Tomásia pensam em alguém para representá-los no leilão de Isaura. Geraldo e Branca chegam à fazenda de Leôncio. Malvina tem medo do que possa acontecer no leilão. Branca ameaça Isaura. Tomásia solicita escolta para ir ao leilão e contrata o Sargento para representá-la. Sebastião, Paulo, Henrique e Bernardo chegam para o leilão. Henrique encontra Isaura.

O RICO E LAZARO

Asher foge de Nebuzaradã. Zac reencontra Joana. Durante a fuga, Asher se depara com um elefante. Rabe-Sáris ameaça Matias. Kassaia intervém. Zac continua enganando Joana a respeito da suposta morte de Asher. Rebeca alerta a moça sobre o sentimento do rapaz. Na fuga, Asher sobe em um terraço. Ele avista Joana e tenta chama-la, mas ela não o ouve. Nebuzaradã o encontra e Asher acaba caindo do terraço. Larsa o prende novamente. Nabucodonosor e o pai de Shamiran assinam o acordo de união de seus filhos. Amitis ordena que Aspenaz ache uma nova costureira para o palácio. Zac encontra Lior e faz perguntas sobre Asher. Neusta tenta arranjar uma pretendente nobre para Joaquim. Em conversa com Oziel, Fassur diz que é preciso tomar cuidado com as mulheres. Darice diz que Zabaia aguarda a sacerdotisa na Casa da Lua. Aspenaz procura uma nova costureira. Ebede-Meleque pede para morar na casa de Ravina. Evil-Merodaque marca um encontro com Shamiran. Sammu-Ramat encontra com Zabaia. Neusta irrita alguns nobres no palácio. Sammu-Ramat diz que fará um acordo com Zabaia. Ebede-Meleque agradece a hospitalidade de Ravina. Sammu-Ramat avisa que Zabaia tomará conta da Casa da Lua. A sacerdotisa humilha Shag-Shag. Sargão pede para Shamiran se comportar como uma boa esposa. Fassur diz que sua sobrinha Dalila pode servir à rainha costurando. Joana diz não sentir nada por Zac. Larsa avisa que mandará Asher e Lior para longe da Babilônia. Zac se mostra confiante na conquista de Joana. Evil acaba discutindo com Shamiran. Alguns dias se passam. Asher e Lior são levados para uma mina de cobre em Nairi. Eles enfrentam um desmoronamento, mas sobrevivem. Dalila termina de ajustar o vestido de Shamiran para a cerimônia de casamento. A noiva chega deslumbrante no local da festa. Evil-Merodaque desmaia na cerimônia. Beroso se aproxima e avisa que o príncipe foi envenenado.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

