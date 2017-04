10º Encontro de Bandas emociona público no 25º Aniversário de Alcinópolis

Cinco corporações representando diversas regiões do estado se apresentaram na quadra de esportes da Escola Municipal Alcino Carneiro, em Alcinópolis, no dia 21 de abril, na décima edição do Encontro de Bandas em comemoração ao 25º aniversário de Alcinópolis.

Ao todo quatro bandas vieram de cidades vizinhas para prestigiar o evento e encantaram a população. Foram elas a Banda Marcial Santa Maria, de Selvíria, Banda Musical de Paraíso das Águas – BAMPÁ, Banda Municipal Éder dos Santos, de Rio Negro e Banda Marcial Gilberto Fogaça, de Ribas do Rio Pardo.

A anfitriã, Banda Musical Iulle Martins Rezende, levantou o público ao trazer em sua apresentação o estilo sertanejo, com músicas das duplas Maiara e Maraisa, João Mineiro e Marciano e também de Benedito Severo. “A música humaniza e hoje, mais uma vez, a nossa banda surpreendeu e emocionou a todos”, disse a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, professora Márcia Izabel de Souza.

O prefeito Dalmy, visivelmente emocionado, falou sobre a emoção que sentiu em presenciar, pela primeira vez em sua gestão, a apresentação da Banda que é a atual campeã estadual na categoria sênior. “Estou arrepiado com esta apresentação. O maestro Jackson é um artista e estes jovens são de um talento imensurável”, ressaltou o prefeito.

Prestigiaram o 10º Encontro de Bandas o secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, a Secretária Municipal de Educação de Rio Negro, Harley de Oliveira Camargo dos Santos e a coordenadora da Banda Musical Iulle Martins Rezende, professora Sara Geraldi.

Ao final de cada apresentação, todas as corporações receberam um troféu de participação especial

Assecom

Comentários