Restaurante Maranata a nova opção de lazer para quem gosta de boa comida e natureza

A população da região ganhou mais uma opção de lazer e boa comida. Já está em pleno funcionamento o Restaurante MARANATA, localizado na MS 306, no KM 85, no Distrito da Capela, no município de Costa Rica.

O Restaurante fica às margens do Rio Sucuriú, com um amplo espaço de lazer, onde você tem a opção de almoçar as margens do rio, bem ao lado de uma cachoeira, local que também pode ser usado para banho.

O restaurante tem o funcionamento aos finais de semana (sábado e domingo) e aos feriados.

Confiram os tipos de pratos oferecidos:

Costela de Pacú

•Filé de Tilápia

•Moqueca de Peixe

•Tilápia com Provolone

•Pirão

•Isca de Contra Filé

•Isca de Picanha

•Frango com Gueiroba (sob encomenda)

•Batata Frita

•Arroz

•Mandioca

•Feijão

•Vinagrete

•Molho

•Suco de Laranja

•Cerveja

•Refrigerante

Maiores informações no telefone (67)9.9962.0170

