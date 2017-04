Na Iagro Prefeito busca a implantação do selo de garantia para produtos agropecuários de Figueirão

Na última quinta-feira (20) foi realizada uma reunião entre o Prefeito de Figueirão Rogério Rosalin e o Diretor-Presidente do IAGRO, Luciano Chiochetta, no intuito de buscar suporte técnico na implantação do Serviço de Inspeção Municipal em Figueirão (SIM).

O SIM controla a qualidade dos produtos de origem animal, como: carnes, queijos, ovos, mel e doces, monitorando e inspecionado a sanidade do rebanho, o local e a higiene da industrialização, certificando com selo de garantia, todos estes produtos.

De acordo com o prefeito a implantação do serviço já é uma decisão definitiva tomada pela gestão. “O que estamos realizando neste momento é tirar dúvidas e buscar parcerias para nos atentarmos às precauções nesta etapa de implantação, visto que com tais medidas técnicas e administrativas o SIM pode atuar de maneira eficaz e não nos trará problemas inoportunos posteriormente” afirmou Rosalin ao reconhecer a importância do serviço para retirar muitos pequenos comerciantes da clandestinidade. “É uma grande conquista para a cidade e região” completa.

Ao término da reunião o prefeito apresentou ao diretor o projeto do Beef Norte Carnes Premium de Qualidade, dando-lhe uma amostra sobre o padrão de qualidade da carne produzida em Figueirão.

Além do Prefeito e do Diretor-Presidente participaram alguns representantes do IAGRO.

* Assessoria de Comunicação

Comentários