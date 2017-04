Ladrão detido por populares tenta esfaquear policial ao ser levado para a delegacia

Ao assaltar duas pessoas na manhã desta segunda-feira (24), no Portal Caiobá, em Campo Grande, um ladrão acabou apanhando e sendo detido por populares até a chegada da polícia ao local.

Por volta das 6 horas desta segunda-feira (24), o autor roubou celulares, mochila de dois homens, de 33 e 51 anos, na região sendo perseguido e agredido por populares. Coma chegada dos militares foi encontrado com o bandido os objetos roubados e escondido na manga de sua camisa, uma faca de aproximadamente 40 centímetros.

Ao tentarem levar o autor para a delegacia de polícia, ele teria tentado esfaquear o policial, que conseguiu se esquivar do golpe entrando em luta corporal com o ladrão. Uma das vítimas, que trabalha em um açougue disse que estava indo para o trabalho, quando foi abordado pelo autor, que o ameaçou com a faca.

Foi dada voz de prisão e o bandido foi levado para a delegacia de polícia sendo autuado por roubo majorado pelo emprego de arma.