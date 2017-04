Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Momento muito bom para por em prática as novas ideias profissionais e para realizar negócios entabulados anteriormente. Suas qualidades mentais serão ótimas e as condições de progresso material deverão surgir.

TOURO – Bom aspecto astral para transportes e novos empreendimentos imobiliários. Contudo, a falta de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. Favorável ao romance. Notícias agradáveis.

GÊMEOS – Com otimismo e entusiasmo conseguirá resultados surpreendentes. Boas chances se evidenciarão no trabalho favorecendo os planos que tem em mente. Confie nos seus familiares, pois eles só lhe darão contentamento. Período positivo.

CÂNCER – Seu forte magnetismo pessoal deverá atrair a simpatia alheia, o que lhe trará muitos benefícios. Novas e duradouras amizades também estão previstas. Êxito em trabalhos manuais e viagens.

LEÃO – Período propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Não entre em conflito com filhos ou pais e pessoas que dizem ser amigas. Excesso de exigência para com as pessoas demasiadamente sensíveis.

VIRGEM – Fase em que enfrentará algumas dificuldades impostas por familiares e vizinhos. Não se preocupe, pois com autoconfiança e inteligência sairá vencedor. Ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos.

LIBRA – Fase em que deverá tomar cuidado em assumir compromissos. Verifique antes suas condições. A saúde, nesta fase, necessita de maior atenção, bem como o campo profissional e social. Não é um momento favorável para tratar de assuntos familiares.

ESCORPIÃO- Não é um momento propício aos negócios arriscados. Mas por outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar- lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso. Ótimo prenúncio para o amor e família.

SAGITÁRIO – Momento em que terá sucesso em tudo que está relacionado com o ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Pessoas expansivas poderão trazer alegria para você.

CAPRICÓRNIO – A elevação de sua inteligência, será evidente nesta fase em que o planeta Júpiter está ajudando- o. Todavia, deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa prejudicá- lo, física e mentalmente. Cuidado com a perda de reputação.

AQUÁRIO – Boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa necessita de paz e o lar também. A disposição mental será boa.

PEIXES – Problemas envolvendo finanças. Seja cauteloso em especial. Evite decisões importantes. Sensualismo exagerado. Cuidado com o nervosismo. Você estará exposto a sofrer um rápido declínio da resistência física. Tudo mudará para melhor se você conseguir ser mais racional.

