Fiéis de Paraíso das Águas recebem a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida

Uma multidão acompanhou a chegada da imagem à Paraíso das Águas. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida faz parte da Rota 300 e permanecerá na cidade até sábado, dia 29.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que percorre todo o Brasil, chegou em Paraíso das Águas (MS), no ultimo domingo(23), às 18h.

Católicos, devotos e o padre Valentim recepcionaram a imagem no trevo da cidade. A imagem foi trazida pelo ministro da igreja, professor Márcio Rogério, professor Vilmar e por três jovens Ariane de Paula, Rainara e Verena, da Diocese de Coxim (MS), onde o grupo foi recebido pelo bispo Dom Antonino.

Foi realizada uma celebração especial para a recepção da imagem.

A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, também passará pelos distritos de Paraíso das Águas. Nesta segunda-feira(24), a imagem será recebida no distrito de Pouso Alto e na terça-feira(25), no distrito de Bela Alvorada.

No próximo sábado(29), haverá uma missa especial de despedida da imagem, que seguirá para Costa Rica (MS).

A imagem percorre todo o país e celebra os 300 anos de achado da Santa, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo.

Rota 300

O planejamento da celebração dos 300 anos de Aparecida foi tomado pela Coordenação do Santuário Nacional em diálogo com a CNBB. O projeto “Rota 300” foi inspirado pelo dinamismo da JMJ Rio 2013 e peãs conclusões do Encontro de Revitalização da Pastoral Juvenil de 2013, construído pelos jovens.

Ele se desenvolve a partir da peregrinação da Imagem nas Dioceses brasileiras, no período de 2015 a 2017. Sua elaboração e execução acontecem em clima missionário da Juventude local e está em sintonia com a Organização da “Comissão do Projeto Jubilar do Tricentenário do Encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida”. 300 anos de benção com a Mãe Aparecida, Juventude em Missão É um passo de aprofundamento de um caminho que vem sendo percorrido há décadas pela Igreja do Brasil. Iluminada pela Opção preferencial pelos jovens da Conferência dos Bispos da América Latina, Puebla em 1979, a “Evangelização da Juventude: desafios e perspectivas pastorais” Doc.

Oração JUBILAR –300 Anos de Bênção

Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, / há 300 anos aparecestes nas redes dos três bendito pescadores / no Rio Paraíba do Sul. / Como sinal vindo do céu, / em vossa cor, / vós nos dizeis que para o Pai não existe escravos, / apenas filhos muito amados. / Diante de vós, embaixadora de Deus, / rompem-se as correntes da escravidão! Assim, daquelas redes, / passastes para o coração e a vida de milhões de outros filhos e filhas vossos./ Para todos tende sido bênção: / peixes em abundância, / famílias recuperadas, / saúde alcançada, / corações reconciliados, / vida cristã reassumida. / Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado! / Hoje, em vosso Santuário e em vossa visita peregrina, / nós vos acolhemos como mãe, / e de vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão entre nós: / o vosso Filho Jesus, nosso Salvador. / Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece! / Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão e felicidade! / Fazei de nós vossos filhos e filhas, / irmãos e irmãs de nosso irmão Primogênito, Jesus Cristo./ Amém!

