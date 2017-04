Escola em Costa Rica coloca livros em árvores e estimula crianças à leitura

Ao chegarem à escola na ultima semana, alunos do CEI – Centro de Educação Infantil – Ilidia Lacerda de Almeida se depararam com uma cena curiosa: as árvores da lateral da instituição de ensino estavam carregadas de livros pendurados em seus galhos.

Segundo a diretoria da instituição de ensino, Virginia Oliveira, a ideia das Árvores Literárias desenvolvidas no CEI Ilidia Lacerda de Almeida foi de despertar nas crianças e em toda comunidade escolar o gosto pela leitura. “Os alunos se revezaram em turmas nos períodos da manhã e tarde, para apreciarem as histórias e fantasias contidas nos livros expostos”, contou.

As “árvores da leitura” fazem parte de um projeto elaborado pela direção do CEI a fim de comemorar o Dia Nacional do Livro celebrado em 18 de abril, com uma atividade de incentivo à leitura.

“Já dizia Monteiro Lobato “um país se faz com homens e livros””, enfatizou Virginia Almeida ao complementar que além desta ação, também é desenvolvido no CEI Ilidia Lacerda de Almeida o projeto leitura em família, no qual envolve diretora, coordenadora, professores, crianças e família.