Eleitores faltoso so tem até o proximo dia 02 para regularizar situação eleitoral

O eleitor que deixou de votar em três eleições consecutivas, poderá ter o seu título cancelado, para regularizar sua situação, deverá comparecer ao Cartório Eleitoral no período compreendido entre 02 de março e 02 de maio de 2017.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO

O eleitor, ao comparecer ao cartório eleitoral, deverá apresentar os seguintes documentos:

Documento com foto que comprove sua identidade (obrigatório);

título eleitoral;

comprovante(s) de votação;

comprovante(s) de justificativa(s) eleitoral(is);

comprovante(s) de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento.

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO-REGULARIZAÇÃO



O não comparecimento do eleitor ao cartório eleitoral para comprovação do exercício do voto, da justificativa de ausência ou do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s), no prazo de 60 dias, contados do dia 02 de março de 2017 implicará o cancelamento automático da inscrição, a ser efetivado, no período de 17 a 19 de maio de 2017.

Veja abaixo a relação dos eleitores

Zona: 48 Município: 91782-CHAPADÃO DO SUL

Eleitor Inscrição Pleitos

ADAILTON MAXIMO BUENO 223891670132 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADALTON NASCIMENTO DOS SANTOS 022882591961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADEILDO DAVID DE LIMA JUNIOR 023891481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADEILDO MANOEL DA SILVA FILHO 025403181945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADEMIR CARLOS NOVO 016973611953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADENILDO BEZERRA SILVA 030451851708 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADIVALDO DOS REIS SILVA 019268481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADRIANA MARIA JOHANN ALVES 030350270914 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADRIANO ALVES 024280301856 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADRIANO NERES DE MARIA 021607121953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

AGENOR ANTONIO GELESKI 012671190639 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

AGUINALDO ANTONIO DA SILVA 009723841961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALBERTO GARCIA GONÇALVES 023514951970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALDO JOSÉ DE ARAUJO DA SILVA 025402281953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEKSANDRA LOURDES RIBEIRO MENDONÇA 089030230604 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEX CARLOS MASSAI DE SOUZA 024280521961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEX FERREIRA MACHADO 026291111880 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEX NEVES DA SILVA 105330690582 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALISSON DA VEIGA RUIZ 025691651910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALMERINDO ALVES DIAS JUNIOR 021607131937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALTAIR JOSE BEVILACQUA 003601951910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALTAMIR DE PAULA MENEZES 012479381910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANA MARIA GARCIA GONÇALVES 023514941996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANA PAULA NUNES DA COSTA 024652941961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON PALHEIRO SILVA 020893841910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON RAMOS 022883471996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON RIBEIRO DA SILVA 017317061813 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON ROSA DE RESENDE 016103481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDRE DE CASTRO SILVA 249259000116 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDREIA LOPES DE QUEIROZ 030994111805 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANGELA FERNANDES SIMÕES 019047221937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANIDELSON FERREIRA DE FARIA 012481161953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANISIO VAZ DE MATOS 081770040698 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANTONIO ACACIO DA SILVA 015739611996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 015016421902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANTONIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA 025967861708 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

APARECIDO MACHADO COUTINHO 015841231953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

APARECIDO TIAGO DE ALMEIDA 000938181910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ARMINDA AQUINO 011768981937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

AROLDO INACIO DA SILVA 014648921805 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

BENEDITA ANGELA DE MORAES 024277121864 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

BENEDITO LUIZ DA SILVA 018580061988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

BRUNO FUGIMURA PEREIRA 023516551902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CAIQUE ROBLES PELICANO 026002501970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLA AUGUSTA MASSAI DE SOUZA 021065991937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLOS ANDRE KERBER 013143491929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLOS CESAR ARTICO 285346700191 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLOS EDUARDO DE SOUZA 016472691910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CAROLINA KELLI FELISBINA LIMA DE SOUZA 024652061970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CASSIO NUNES TAVARES 024651801902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CATIANY DE FREITAS SANTOS 021064941961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CELSO FERNANDO PINHEIRO DE SOUSA 029600231554 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CHARLES JASKOWIAK 013143481945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLARICE DE FATIMA PITTOL ALVES 074275780604 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLARICE MARTINS DA SILVA 016463621953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLAUDIMIR DE OLIVEIRA MARCARI 043001020957 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLEIDIMAR DA SILVA 025116971058 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLELIA DA SILVA 067074150647 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLEODIR ANDRE LEICHTWEIS 078737580639 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLEUZA MONTEIRO MEDINA 048946990400 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLOVIS DA SILVA PEREIRA 237592710116 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISLAINE CARVALHO MARÇAL 024960551910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISTIANO MONFARDINI 095731620680 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISTINA VICENTE DA SILVA 019128631902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISTYANE DA SILVA MORAIS 025403701929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DAMIÃO CAETANO DOS SANTOS 073341770701 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA 017304811643 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DANIEL AMARAL 021606541945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DANIEL LUCAS GIRALDELLI DE MENEZES 024960591945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DEBORAH GOMES DOS SANTOS 060046181007 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DEIR LAURENCO DA SILVA 063370290680 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DERCIDIO GERMANO DE RAMOS 011700701902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DÉRIA DE FÁTIMA SOUZA 012373741953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIEGO CARDOSO DOS REIS 021065551910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIEIMES DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA 023893111970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIEINI BATISTA DOS SANTOS 024651931910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIONATA CAVALHEIRO 025690521937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIRCEU DE FREITAS 181588920175 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIRCEU MARCHI 306865760191 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIVANALDO DA SILVA SANTOS 019237631643 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DJENEFER PALOMA HOESEL LIRA 025689791970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DYEILLER MARIEL GOMES DOS SANTOS MACEDO 024278481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDER DOS SANTOS 075513200604 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDINEIDE RODRIGUES DE MATOS NASCIMENTO 029259261767 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDMAR LOPES DO NASCIMENTO 059084501120 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDSON DE LURDES WISSMANN 085832990655 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIANDRO OLIMPIO DOS SANTOS 091545670264 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIANE RODRIGUES DA SILVA 019896431937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIAS NASCIMENTO DE SOUZA 007668271996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIDINEI APARECIDA FERREIRA 016972791910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIENE FERREIRA PEREIRA 025690831937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIO FERREIRA DE ARAUJO 029066771082 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELISSON DAHIAM PEREIRA LUCINDA 024279861929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIVELTON SOUSA DOS SANTOS 023892171902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIVELTON VARGAS DA SILVA 025403871970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIZABETH DA SILVA CAMARGO DE CASTRO 008479581953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIZABETH VILAGRA DA COSTA NUNES 000803241937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELOIZA LIZELOTE HATTGE PETRY GRASSI 018011870906 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELTON HERBERT 018108731937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ÉMERSON JÚNIO DE CARVALHO 023515391929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ENOCH MARCONDES 019608310141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ERALDO DIAS DA SILVA 004943721945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ERCILIO DE OLIVEIRA FILHO 059598890612 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EVA ISABEL DESSBESSEL 024673021813 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EVAIR LOURENÇO RODRIGUES 023892911996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FABIELI GRASSI HATTGE 023490191953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FERNANDA REGINA PEREIRA DE SOUZA 015399811988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FERNANDO ALVES MARTINS 024280561996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FRANCIELE DA SILVA ROCHA 022262011961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FRANCISCO MACHADO DE PAULA 017144891929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA 012481501953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA 026002751929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GELSON MARCOS PARZIANELLO 015016311953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GENIVAL PINTO DOS SANTOS 024279651902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GERSON ANTONIO ALVES CALIXTO 018433441988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GILBERTO EVANGELISTA 021606271970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GILDA CARDOSO DA LUZ 014681971988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GILVANE APARECIDA DE PAULA CANUTO 019893111961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GISELE GAMARRA TEIXEIRA 004424491929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GLAUBER AURELIANO DE LIMA 013145591929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GUSTAVO MACIEL PERGENTINO 025691491902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HELANO JOSÉ DA SILVA 024652271902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HELIO ALVES DE ABREU JUNIOR 026003721945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HIGINO RODRIGUES VIEIRA 026002461996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HIGOR WESLEI NEVES DE LIMA MORAES 022870021945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IAKIN GOMES SILVA 026002161970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IGO MORETTE ALVES 018381661996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IGOR CASSIANO DE OLIVEIRA 026002801996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ISMAEL ALVES DA SILVA 049173821007 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVAILDA NEVES DE LIMA 014177261996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVALDINA BATISTA BARBOSA 003594341937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVAN LUIZ FACHINELLO 003623861961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVONETE TERESINHA CARDOSO 003633981953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JAIR PRADO 012296151953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JANCLEA PACHU DA SILVA 057579221090 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEAN CARLOS MARIANO DE PAULA 015024201929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JÉFERSON ANTONIO DOS SANTOS 023892671961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEFERSON FERREIRA FERRAZ 021070731937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JELSON SOARES DE OLIVEIRA 013835361902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JESSICA MARION ROMAN 024279271970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JESUS RODRIGO RODRIGUES ASSIS FREITAS 023516201988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEZIEL DO NASCIMENTO MELO DA SILVA 035978431708 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEZIHEMA DO NASCIMENTO MELO DA SILVA 033491391791 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JHONATAN OLIVEIRA SILVA 025689851910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOAO DA SILVA 031845041759 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOÃO EVERTON CARVALHO DE ALMEIDA 017128281953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA 013377162372 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOÃO PAULO DOS SANTOS 308049460124 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOEL JOSE DE LUCCA 016023861929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOICE LARINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 026003261902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JONANTHAN SOUZA VILAR DE ALCANTARA 025690901961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JORGE FERNANDO TOMAZ DA COSTA 336828930141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSE CLAUDOMIRO GIOLI 000645071996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSE EDUARDO CARVALHO BRITO 021616071988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ FABRÍCIO DO CARMO DE LIMA 024652621988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ JORGE DO NASCIMENTO SANTOS 033356741724 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSE MARTINS DE SOUZA 003359281902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ NEY MORAES DIAS 012080032399 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS 037117141791 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ RIBEIRO DINOR 010491841988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ ROBERTO CORDEIRO 027007691830 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOZIANA DO CARMO MONTEIRO 019260561937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOZISLEI ROSA JOSINO 016959831937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUCEIR MARTINS DE QUEIROZ 014181321902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUCIVALDO SOUSA AMORIM 019319531937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JULIANA CURTO DE SOUZA 021068051945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JÚLIO CÉSAR MARIM PEREIRA 023408101937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUNIOR MACHADO FILHO 025690161970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUREMA BATISTA APARECIDA 029867821074 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

KEILA CRISTINA SABINO 018114381953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

KELY CRISTIANE DE SOUZA DE OLIVEIRA 238456980167 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

KELY CRISTINA IZIDORO DA SILVA 054384181040 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LARISSA PEREIRA MACIEL 025689531937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO ANTUNES DE SOUSA 023893011902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO 023516571970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO FONTONIA DA SILVA 021610301945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO MESQUITA 023516421996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEIDE APARECIDA DA SILVA EVANGELISTA 021065281945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEILAMAR DE SOUZA 009333291902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEOMAR TORRES DE AQUINO FARIAS 085440770493 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEONI ROQUE DA ROSA 019189311813 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEONILDO JULIO DA SILVA 243726420124 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LETÍCIA HELLEN SENA LIMA 024961581929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LISSANDRO VARGAS PINHEIRO 013323401970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUCAS JOSE DA COSTA ALVES 018431211961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUCI CLEIA FERRARI DE OLIVEIRA 012970351929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUCIENE DA SILVA BRAJATO CALADO 299772310141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 026002761902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ CARLOS FERREIRA 070041190698 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ CARLOS MARONI 025690301929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ PRATES LEAO 018656201902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUZIA RODRIGUES NEVES SILVA 017144671910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAIANY ALVES MARTINS 025402571996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MANOEL FAVARETO 049576310132 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCELA MARTINS DE JESUS MATOS 026003951937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCELO DIAS BENTAK 017149901988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCELO JOSE CANUTO DOS REIS 013146681988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCIA DE ALMEIDA FRANCO 014997131945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS AMELIO DA SILVA 023892501910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS ANTONIO PERES FILHO 025689731988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA 015738811970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS SOUSA FREITAS 026003361988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA ALVES DA SILVA 016730751953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA ANTÔNIA DA SILVA 023123591910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA CLAUDIA KESSLER 018432941988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA 035544121104 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA DE SOUZA CAMARGO 001150841970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS 375784080108 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA JOSÉ DA SILVA 027979541775 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARILUCE ROSA DOS SANTOS 020537141902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARINES JOSE LUIZ 016106181902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIO CEZAR ASSIS DO AMARAL 009543551945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIZA MARGARIDA CACEMIRO QUERINO 016436571910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARLENE DRESCH MARCHI 003589591953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAURICIO CRISTALDO 025690291996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAURILIO DE OLIVEIRA 022005411929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAURO JUNIOR DE OLIVEIRA 023124221996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAXUEL PEDRO DA SILVA 026003611996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MIRIAM DE SOUSA SILVA ARAUJO 040544601058 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MONICA DIAS MARCELLO 015739581996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NATANI APARECIDA DA SILVA 023409581945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NELSON TIAGO DE ARAUJO 040544361023 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NEURI ALVES DE SOUZA 016102911961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NOELI TERESINHA RAUBER 051566450418 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OCIMAR FERRAZ 018581311953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ODACIR PIO DA SILVA 013323381953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ODAIR DE PAULA PIO MONTEIRO DA SILVA 026002241988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ODAIR MIGUEL DA CRUZ 123426670175 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OIL BARBOZA DA SILVA 004603951988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OILSON ROBERTO HARTMANN 033910540655 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OSEAS LIBERATO DE OLIVEIRA 387150440175 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OSMAR CONSTANTINO DOS SANTOS 018114261910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PATRIC DE ASSIS SILVA 052901041015 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 023516531945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO HENRIQUE BATISTA DE MATOS 025689771902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO RICARDO SOUSA NEVES 021069721970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO ROGERIO RODRIGUES 021136591996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO FERREIRA DA SILVA 024652991970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO GABRIEL DA SILVA 006574441902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO HENRIQUE GIMENEZ 025401861961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO HENRIQUE SILVA 024280111996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

POLIANA PONCE DA SILVA 019845631945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RAFAEL OLIVEIRA SILVA 023516331902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RAMAO ADEMIR SESPEDE OSTERBERG 003479881996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RAQUEL FERRAZ DE ALMEIDA 018432151988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGIANE DE OLIVEIRA HERNANDES 018423871961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGINA APARECIDA NANTES BARBOSA 024699191953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGINA PEREIRA DA SILVA 021065101910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGINALDO LUIZ DE FREITAS 246570530191 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RENATO DIAS GOMES 025690111961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RENATO SILVA DE SOUSA 018432251953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RICARDO GILLIS DE ALMEIDA ARELHANO 022882031902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RICKE HERLLIN DA SILVA 038896131732 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RITA DE CASSIA SILVA 000231591929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RIVALDO VEIGA DOS SANTOS 025690181937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROBSON CAMPOS DA CRUZ 015238571910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RODNEI MORAES DIAS 025402621953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROMARIO SILVA GUIMARAES 064666101171 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSANE ZUGE 095713970620 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSICLEI JOSÉ DOURADOS NOGUEIRA 015019901902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSILENE ZUGE LEICHTWEIS 084701180680 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSMEI ROQUE GUISOLFI 010855521910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROZANE TERESINHA DA CRUZ MACHADO 024280071902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RUDINEI FAGNER RAMBO 047504370949 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SANDRA GABRIELA ALVES DOS SANTOS 024280141937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SASHA LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA 025690011996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SEBASTIANA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO 018575931953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SEBASTIÃO FERNANDES BARRETO 016100891910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SEBASTIAO RICARDO FERREIRA 085044140281 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SILVAIR JOSE DA SILVA 013323531996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SILVANA MARIA DA SILVA DE QUEIROZ 190889740183 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SILVIO SANTOS DA SILVA 023893201961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SIMONE OLIVEIRA SOUSA 062855351120 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SOLANGE CARDOSO DOS SANTOS 014472611996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA 037180621023 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SONIA DE OLIVEIRA SANTOS 242074320141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

TATIANE ALMEIDA BLANKE 018113451910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

TEREZINHA BARROS SILVA FERNANDES 006023001929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 022366360698 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THAÍS DA SILVA CONCEIÇÃO 037027151783 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THAIS DA SILVA DOS SANTOS 026003371961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THALLES VICTOR FRANCO DE FREITAS 024279741996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THIAGO SILVA LINHARES 016974111953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDICE EVANGELISTA DOS SANTOS 023263650620 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDINEI DOS SANTOS 048990351031 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDIR BRUSTOLIN 034440850620 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS 360330870183 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALTER BARROS DOS SANTOS 013158401961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALTESSON FAUSTINO AMORIM 010988221902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VINICIUS NUNES CARDOSO 018431421996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VITA DA SILVA 016292591961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WAGNER MARTINS FERREIRA 018113391970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WANDER SILVA LEMES 025404031929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WANDERSON SILVA DORIGON 023516051945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WENDER HENRIQUE FREITAS PINHEIRO 025690421961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WESLEY DE OLIVEIRA VALDEZ 023124051996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ZELIA CATARINA DA SILVA 016732041996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

Total da Zona: 297

Total do Município: 297

