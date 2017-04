Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Manuela desconfia da surpresa de Caio. Bárbara e Juliana estranham a ausência de Tita, Caio e Manuela. Jorjão e Belloto impedem que Rômulo agrida Vanderson. Bárbara acusa Tânia e Joana de terem envenenado Ricardo. Caio dopa Manuela. Cléo convida Irene para se exercitar com ela. Caio enterra o corpo de Tita e destrói seu carro. Nanda confessa a Jéssica que acredita ter perdido Rômulo. Cléo sugere que Irene se case com Jorjão. Filipe insiste para que Rômulo reate com Nanda. Vanderson insinua para a imprensa que Rômulo agrediu Sula. Bárbara descobre que não é filha biológica de Ricardo.

NOVO MUNDO

Pedro consegue desarmar Dulcina e Avilez pede segredo sobre o incidente. Joaquim tem uma ideia para tentar conter a revolta dos índios contra Dom Pedro. Diara teme por seu futuro. Chalaça alerta Pedro sobre a situação de São Paulo. Thomas surpreende Anna ao dizer que trará os pertences de seu pai para o Brasil. Elvira reconhece Diara entre as pessoas escravizadas e procura Wolfgang. Avilez manda Dulcina de volta para a Europa. Leopoldina desabafa com Anna. Domitila confronta Felício. Dom Pedro convoca uma reunião com os Ministros. Wolfgang tenta resgatar Diara. Peter revela a Cecília o motivo do ataque a Libério. Jacira consegue se juntar aos índios guerreiros. Chalaça afirma a Dom Pedro que o Brasil está falido.

ROCK STORY

Gui exige que Diana se afaste dele. Vanessa revela a Gui que Diana se aproveitou de sua embriaguez para inventar que aconteceu algo entre eles durante a turnê. Diana despreza Vanessa. Usando sua gravidez, Marisa consegue dinheiro de Haroldo. Gordo comenta com Eva sobre sua preocupação com Diana. Edith conversa com Vanessa sobre os sentimentos da filha por Diana. Léo debocha de Gordo. Diana diz a Gordo que não quer mais morar com ele. Néia flagra Betão assediando Yasmin. Néia conta a Yasmin que Betão foi seu cúmplice no roubo do CD de Gui na gravadora.

A FORÇA DO QUERER

Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus problemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. Ivana tenta explicar para Simone sua relação com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha estão gostando um do outro e se preocupa com Cibele. Eurico manda Nonato seguir Silvana. Bibi avisa ao marido que ele pode voltar para a faculdade. Caio se incomoda com os elogios que Junqueira faz a Rubinho. Irene convida Eugênio para conhecer seu apartamento. Dantas descobre para quem Ruy comprou a passagem de avião de Belém para o Rio de Janeiro. Caio se incomoda com o romantismo de Rubinho e Bibi. Dantas questiona Ruy sobre Ritinha.

OS DIAS ERAM ASSIM

Arnaldo se desentende com Renato e Alice pede para ele ir embora. Vitor afirma a Cora que Alice voltará para ele. Gustavo pensa em como fazer para que a morte de Túlio não seja esquecida. Renato não consegue falar com Alice e se irrita. Vitor desconta sua raiva no bordel com Sara. Vera critica Alice por ter ficado contra Renato. Arnaldo ameaça expulsar Alice de casa e culpa Kiki pelo mau comportamento da filha. Renato e Alice pensam um no outro. Gustavo denuncia a morte de Túlio em uma pichação e Amaral fica furioso. Vera impede que Alice fale com Renato e Maria a repreende. Arnaldo e Vitor exigem que Toni destitua o padrinho de Esperança. Nanda finge passar mal para Alice ir sozinha à casa de seu tio. Cátia fala com Renato sobre a viagem de Gustavo. Alice e Renato se encontram.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro diz ao pai que o advogado vai investigar o envolvimento de Rubi na morte de Sônia e do bebê e, se ficar provado que ela é culpada terá que pagar pelo crime que cometeu. Heitor explica que Rubi procurou Sônia para tentar resolver o problema que lhes causou, diz que ela não teve nada a ver com a morte e garante que vai defendê-la. Rubi diz a Alessandro que tem muito que agradecer a Heitor por ter confiado nela. Rubi diz a Alessandro que assim que conseguir provar sua inocência não pretende deixar Heitor para ficar com ele. Alessandro responde que mesmo que consiga provar sua inocência jamais voltaria com ela pois já a tirou de seu coração. Vitória aconselha Paco a ser mais flexível com Lorena para que os dois possam ser felizes. Artur e Elisa comunicam a Maribel que pretendem se casar. Rubi é presa. Alessandro chega à delegacia no momento em que Rubi está sendo interrogada. Alessandro pede ao delegado que trate Rubi com respeito. Rubi, irritada, diz que ele foi o primeiro a desrespeitá-la e que prefere estar presa do que a seu lado. Lúcio vai até a prisão. Rubi diz que Heitor não quer que ele entre no caso por que não quer lhe dever nenhum favor. O advogado, sarcástico, responde que só a livrou da prisão para evitar problemas com a imagem de seus sócios. Genaro diz a Rubi que vai contar a Heitor que ela e Alessandro se encontraram na praia. Rubi, hipócrita, responde que Alessandro sabia que ela estava separada de Heitor e a procurou para pedir que se reconciliassem. Ela esclarece também que Alessandro a pediu em casamento, mas como não aceitou a mandou para a prisão. Lúcio diz a Rubi que é óbvio que já não se casará com Alessandro, mas que pode ajudá-la a ganhar muito dinheiro e a se livrar de Heitor. Heitor diz a Rubi que está muito magoado por tê-lo denunciado por maus tratos físicos. Rubi responde que foi um ato impensado, diz que está arrependida e pede a ele que a acompanhe até a delegacia para retirar a denúncia. Rubi diz a Helena que Heitor a ama, mas se ela conseguir conquistá-lo não será um obstáculo entre eles. Helena diz a Rubi que sua atitude deixa claro que não ama Heitor e que nunca deixou de amar Alessandro.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Ezequiel manda à Carlota um grande arranjo de flores acompanhado de convite para jantar. Ela e Montserrat ficam surpresas. Nadia questiona Ezequiel sobre seu marido. Ele responde que são apenas amigos, e jamais existiu ou poderia existir algo entre eles. Montserrat telefona para a casa de Alessandro e Rosário a atende. Neste momento chega Alessandro e Rosário diz que ele precisa falar com a moça. Ele aceita. Graziela vai buscar Demetrio para dizer lhe que Montserrat conseguiu o divórcio, mas sem nada de dinheiro. Graziela diz que eles precisam fazer algo a respeito disso. Demetrio se nega e diz à mãe que ela está só nisso. Ezequiel vai buscar Esmeralda em sua casa para contar lhe que Nadia, esposa de Pedro, acredita que os dois são amantes. Esmeralda, surpresa, ri e diz que isso não pode ser possível, mas Pedro é realmente um sujeito pouco comum. Alessandro diz a Montserrat que já assinou os papeis do divórcio e que agora ela é uma mulher livre. Ela, surpresa, pergunta por que ele fez isso. Ele responde que foi por amor. No hospital, José Luis reage e encontra Angélica atirada no chão. Ele se levanta e a ajuda. Neste momento entra Renato, e pergunta o que ocorreu. José Luis responde que não sabe quando acordou, só sabe que ao fazê-lo encontrou Angélica desmaiada. Ele pede ao amigo que chame um doutor para examiná-la. Pedro busca Ezequiel em seu escritório para lhe dizer que Joaquim está pronto para começar a trabalhar nos terrenos de Alessandro e precisa que tenha por lá homens armados. Ezequiel comenta que Esmeralda esteve falando muito mal dele. Montserrat vai atrás de Alessandro em sua casa e Rosário a recebe, emocionada. Montserrat pergunta onde está Alessandro. Rosário responde que em seu quarto, ela entra e pede que eles adiantem a noite de núpcias. Graziela se lembra da noite em que confessou ao Padre Anselmo que estava grávida de Benjamin Almonte, mas o bebê morreu.

CARINHA DE ANJO

Cecília avisa Frida e Bárbara que o comercial de Dulce Maria foi um sucesso. A carinha de anjo sonha com a mãe e diz para Tereza não ter ciúme de Nicole, pois ninguém conseguirá lhe substituir. Silvana vê a mala de Verônica e comenta ironicamente que a mala é grande demais para uma rápida viagem a trabalho. A secretária fica ainda mais incomodada ao ver que a mala de Cristóvão também é grande. Emílio diz para a mãe, Rosana, que se ela não namorar Peixoto, não pode beijá-lo. Miguel fica preocupado por ter feito xixi na cama, mas Diana acalma o menino e promete guardar segredo. Madre Superiora avisa Tom que a peça Cinderela é realmente a melhor opção para as crianças. Haydee insiste em tentar uma relação com o delegado Peixoto. Fabiana pede para Madre Superiora se as demais meninas do colégio podem assistir ao comercial de Dulce na cada de Inácio.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ramiz guardou por toda vida uma carta que seria para Kenan. Ezel diz a Tefo que Sebnem é inocente, mas descobre que ela é a informante de Cengiz e Kenan. Ramiz arma uma cilada para Yussuf. Tefo e Sebnem discutem.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio pede para Francisco pensar em algo que cancele o leilão. Malvina vai até Isaura lhe dizer que enviou um mensageiro até Álvaro para avisá-lo sobre o leilão. Álvaro e Tomásia recebem a mensagem. Cel. Sebastião é informado sobre o leilão. Rosa fica com inveja de Isaura. Henrique e Bernardo descobrem que o comprador de diamantes está na cidade. Bernardo consegue vender os diamantes por um bom preço. Leôncio pede para Isaura cortar suas unhas. Sargento se declara para Tomásia. Miguel recebe a visita de Tomásia. Coqueiro tem seu pedido de clemência negado pelo juiz. João conta a história do Zumbi para Moleca. Leôncio quer estipular um preço mínimo por Isaura, mas Malvina nega. Dr. Paulo pensa comprar Isaura caso ele receba o dote. Leôncio diz que não vende Isaura para Álvaro. Depois de duas semanas desacordado, Diogo acorda ao lado do índio que cuidou do seu ferimento perto do coração. Álvaro diz a Henrique que é noivo de Isaura. Leôncio diz à Isaura que não a venderá.

O RICO E LAZARO

Absalom sai no tapa com Chaim. Zac expulsa o pai de casa. Todos tentam acudir Zelfa. Ebede-Meleque procura Joaquim e fala sobre Gadise. O eunuco revela que ela foi seu grande amor. Zelfa recebe o amparo da família de Elga. Sammu-Ramat respira a fumaça de um incenso e se recorda do passado. Aconselhada por Hurzabum, Shag-Shag não permite que Chaim durma com ela. Lior cuida de Asher. Dana tenta fugir de Absalom. Elga pede para os filhos perdoarem o pai. Chaim recebe a ajuda de Fassur. O sacerdote manda Oziel ficar afastado de suas sobrinhas. Sammu-Ramat pede para Darice procurar Zabaia. Ebede-Meleque avisa a Joaquim que deixará o palácio. Namnu cuida de Belsazar. Neusta lamenta a ausência de Ebede-Meleque. Chaim vai até a Casa da Lua. Gadise pede para Daniel empregar Matias. Sadraque nega estar apaixonado por Dalila. Atendendo o pedido de Elga, Zac pede desculpas a Chaim. Asher foge do alojamento de escravos. Gadise procura Matias. Zac vende a metade da casa para Chaim. Matias agradece a ajuda de Gadise. Lior tenta ajudar Asher. Nitócris sente ciúmes de Shamiran. Nebuzaradã reclama da relação harmônica entre sua esposa e os servos do palácio. Matias encontra com Daniel no palácio. Evil conversa com Joaquim sobre Shamiran. Larsa nota a ausência de Asher. Darice chega com Zabaia na casa da Lua. Asher tenta fugir. Rabe-Sáris questiona a presença de Matias no palácio. Zac e Joana se reencontram. Nebuzaradã encontra Asher tentando fugir.

