BAMPÁ realizou uma belíssima apresentação em Alcinópolis

A Banda Municipal de Paraíso das Águas- BAMPÁ, se apresentou na última sexta-feira, dia 21 de abril na cidade de Alcinópolis e encantou o público presente com as peças musicais exibidas, demonstrando mais uma vez o empenho, a dedicação, e o amor de todos os integrantes da BAMPÁ, que ensaiam diariamente para exaltar o nome de Paraíso das Águas nos lugares em que se apresentam.

A Banda Musical levou para Alcinópolis, um repertório novo, que contém músicas da atualidade como: Fui Fiel(Gustavo Lima), Borboletas(Vitor e Léo), entre outras.

A BAMPÁ é composta por 40 integrantes que se dividem em quatro segmentos, sendo linha de frente, balizas, instrumental de sopro e percussão. Além das aulas teóricas e prática instrumental, o projeto também instrui sobre as primeiras noções de patriotismo, dever cumprido e cidadania.

Os ensaios acontecem diariamente no contra turno da escola, sob o acompanhamento do maestro Vitor Veloso, que conduz os alunos de forma brilhante, priorizando sempre a qualidade musical, dedicação e disciplina, com o intuito de oferecer a população uma belíssima apresentação, cheia de ritmo, alegria e emoção.

A Banda conta com o apoio e incentivo da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação que reconhece a importância da música na vida das crianças e adolescentes.

Maiores informações sobre esse trabalho fantástico que acontece em Paraíso das Águas podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone: 32481046.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

