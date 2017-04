Avião com 400 kg de pasta base de cocaína cai Mato Grosso

Piloto de aeronave bimotor viu aproximação da polícia e tentou arremeter. Avião caiu no município de Tangará da Serra na manhã deste domingo (23).

Cinco pessoas foram presas depois que um avião bimotor carregado com aproximadamente 400 kg de pasta base de cocaína caiu na área rural de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, na manhã deste domingo (23). O piloto, ao perceber a aproximação das polícias Federal e Militar, teria tentado arremeter e então perdeu o controle da aeronave.

Havia duas pessoas no avião e três dentro de uma caminhonete que seria usada para transportar a droga. Houve troca de tiros no local e dois dos suspeitos foram feridos e socorridos. O bimotor seria de Primavera do Leste. A suspeita é que a droga tenha vindo da Bolívia e parte dela seria vendida em Tangará da Serra.

Foram apreendidos celulares, GPS, rádio comunicador, dois revólveres e mais de R$ 5 mil em dinheiro. Além da droga, a aeronave e a caminhonete foram apreendidas. Os cinco presos foram encaminhados para a Polícia Federal, que vai investigar o caso.

