Autoridades de Costa Rica participam de reunião com secretário Estadual de Saúde e buscam liberação de emendas

O prefeito de Costa Rica – MS acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa e da gestora em Saúde Adriana Tobal participaram na última quinta-feira, 20 de abril de 2017, de uma reunião com o secretário Estadual de Saúde Nelson Tavares.

Conforme o Chefe do Executivo, a reunião teve como objetivo buscar a liberação de emendas parlamentares para atender a demanda da Saúde do Município em especial da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica. “Discutimos diversos assuntos e pedimos a liberação de recursos para aquisição da usina de oxigênio para FHCR; de um aparelho de Raios-X; de um berço aquecido e também a substituição da lavanderia”, contou o prefeito.

“Em novembro de 2016 enviamos Ofício ao Executivo Estadual onde ficou acordado o repasse de 25% do Estado para a Secretaria de Saúde no valor de R$ 12.500,00 mês e 50% dos leitos psiquiátricos no valor de R$ 11.219,09 mês, totalizando R$ 23.719,09 o que não foi cumprido”, cobra a secretária Adriana Tobal ao enfatizar que a Sala de Estabilização iniciou suas atividades em outubro de 2013 e os Leitos de Transtorno Mental em dezembro de 2015.

A secretária de Saúde Adriana Tobal complementa que também foram solicitados outros benefícios como o apoio no custeio da Sala de Estabilização e nos leitos de transtorno mental, e também foi cobrado uma pro atualização do Estado “que está atrasado com o município, cobramos os incentivos mensais que não são repassados desde julho de 2016”, disse a gestora ao informar que o secretário se comprometeu em trabalhar para liberação das emendas da Fundação Hospitalar.

Confira abaixo a lista de pendencias da Secretaria de Estado de Saúde com o Município de Costa Rica;

Aquisição de Usina de Oxigênio – Emendas Parlamentares Estaduais dos deputados Eduardo Rocha (R$ 100 mil) e Cabo Almi (R$ 50 mil);

Aquisição de um Aparelho de Raio-X – Emendas Parlamentares Estaduais dos deputados Junior Mochi (R$ 60 mil) e Mara Casero (R$ 40 mil);

Aquisição de um Berço Aquecido e uma Incubadora de Transporte para Recém Nascido – Emenda Parlamentar Estadual do deputado Onevan de Matos (R$ 30 mil);

Aquisição de uma Lavanderia para a FHCR – Emenda Parlamentar Estadual do deputado Eduardo Rocha (R$ 50 mil);

Emenda Parlamentar Federal 2016 da deputada Tereza Cristina (R$ 150 mil);