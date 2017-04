Justiça feita em campo: Corumbaense vence Operário e esta na final

De nada adiantou o tapetão no Tribunal, que mesmo sabendo da irregularidade dentro de campo, deu ganho para que a equipe do Operário continuasse no estadual.

Neste domingo a justiça foi feita dentro de campo, onde o Corumbaense, aplicou uma goleada de 3×1 no Operário e tirou a equipe de fazer a final.

O Corumbaense conseguiu administrar a vantagem que abriu no primeiro tempo e se classificou na tarde deste domingo (23), no estádio Morenão, para a final do Campeonato Estadual. A equipe venceu o Operário por 3 a 1.

(foto: MS Esporte Clube)

Comentários