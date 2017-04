Alcinópolis comemorou bodas de pratas: 25 anos de sua emancipação

O Município de Alcinópolis comemorou nesse sábado, 25 anos de sua emancipação político-administrativa.

Para comemorar as “bodas de pratas” o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, juntamente com os vereadores e toda sua equipe de governo, realiza uma intensa programação na cidade, com a realização da Festa do Peão, que após 11 anos volta a ser realizada no município, com a parceria do Sindicato Rural. Shows musicais, também em parceria com empresários do ramo, realizações de atividades esportivas, encontro de Bandas, Passeio Ciclístico, Entrega de Título de Cidadão Alcinopolense (Câmara Municipal), Cavalgada e Motocross.

O prefeito Dalmy fez questão de agradecer a todos os colaboradores e lembrar que nada seria possível sem o apoio de tantas pessoas envolvidas com a realização do evento. “Meu muito obrigado às autoridades estaduais, municipais, Sindicato Rural, secretários, comerciantes, pecuaristas e toda a população. Esta festa é nossa e graças às parcerias foi possível concretizar este grande anseio dos munícipes”, ressaltou.

Passeio Ciclístico distribuiu 30 bicicletas e reuniu centenas de pessoas

Crianças, jovens e adultos aproveitaram a manhã desta sexta-feira (21) para participar do passeio ciclístico, evento que faz parte da programação em comemorações ao aniversário de 25 anos de Alcinópolis. De acordo com a organização, cerca de 900 pessoas participaram do evento, que este ano chega a sua 10º edição.

Os ciclistas se concentraram na Escola Municipal Alcino Carneiro, percorreram ruas e avenidas da cidade e, após encerrarem o percurso na Quadra de esporte da escola, trinta bicicletas foram sorteadas aos participantes.

A novidade este ano foi a premiação em dinheiro para o ciclista mais jovem e o mais velho, que receberam R$100,00 e a bicicleta mais decorada e a mais modificada, no valor de R$300. “A premiação foi um incentivo a mais para que a população viesse para a rua comemorar com a gente o aniversário de nossa cidade”, ressaltou o prefeito Dalmy Crisóstomo que, juntamente com a primeira-dama, Ana Lúcia Maria de Assis, participou do passeio.

CLICK E VEJA FOTOS DAS FEsTIVIDADES

Prestigiaram também o evento a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, o Secretário Municipal de Obras, Enivaldo Candido Taveira, a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa e os vereadores Valdeci Passarinho, Nivaldo Nunes e Marcão.

Confira quem foram os colaboradores que doaram todas as bicicletas e também o dinheiro das premiações:

DOAÇÃO DAS BICICLETAS

-AUTO POSTO 2 IRMÃOS

-SUPERMERCADO SKINÃO

-TORNO E SOLDO MORAES

-SERRANA MÓVEIS

-AUTO PEÇAS SÃO CRISTÓVÃO

-ARIOVALDO / VILINHA

-AGROMAX PEÇAS

-AUTO CENTER / CEBOLINHA

-EDUCATIVA FM

-LINK COMUNICAÇÃO VISUAL

-VEREADOR PASSARINHO

-DEPUTADO ESTADAL JUNIOR MOCHI

-DEPUTADO ESTADUAL ZÉ TEIXEIRA

-DEPUTADA ESTADUAL MARA CASEIRO

-INTECO

-CASA DO ELETRICISTA

-IMPORCAT

-CANTRAL

-DIMAQ

-KOMATS

-ZIZO PNEUS

-TDC ENGENHARIA

-VBC ENGENHARIA

-JR ENGENHARIA

-UNTRATO

-ZORNIMAT

-MÓVEIS CALDERAN

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

-DEPUTADOR FEDERAL MANDETTA: R$350,00

-VEREADOR ANGELO: R$100,00

-SITE VIROU NOTÍCIA MS: R$100,00

-EDINHO DA VILINHA: R$150,00

-DEPÓSTIO DE BEBIDAS SÃO JOSÉ: R$150,00

-PERES STORE: R$100,00

Nathalia -Assessoria Comunicação (fotos: ocorreionews, alcinopolis.com e mstododia)

Comentários