Suspeitos de assalto trocam tiros com a Força Tática e são baleados em Rondonópolis

Dois indivíduos, de 27 e 29 anos, foram baleados, na madrugada desta sexta-feira (21), em Rondonópolis (MT), após trocarem tiros com uma equipe da Força Tática da Polícia Militar (PM). A dupla tinha acabado de cometer um roubo em uma lanchonete, localizada na rotatória da Avenida Lions Internacional com a Avenida Brasil, e estava em fuga quando foi seguida pela polícia.

De acordo com a PM, testemunhas disseram que dois homens armados com um revólver invadiram o local, pegaram todo o dinheiro do caixa do estabelecimento e aparelhos celulares dos clientes. Durante a fuga, os bandidos efetuaram disparos de arma de fogo contra um cliente que estava na lanchonete.

Uma equipe da Força Tática ouviu os disparos e começou a realizar rondas para tentar encontrar o local dos tiros. Na sequência, os policiais viram dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade e começaram a segui-los.

Durante a perseguição, um dos ocupantes da moto realizou disparos contra a viatura da Força Tática. A equipe revidou e começou a atirar nos suspeitos, que foram atingidos.

Mesmo feridos, os criminosos continuaram a fuga, porém, na Rua A 141, da região do Bairro Sagrada Família, o piloto da motocicleta perdeu o controle e caiu com o veículo. Os policiais chegaram rapidamente e conseguiram prender os acusados. Como os indivíduos estavam feridos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e encaminhou eles para o Hospital Regional.



Os policiais encontraram a arma utilizada pelos criminosos, um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas, cerca de R$ 770 em dinheiro e seis celulares.

As vítimas foram à delegacia e reconheceram, por meio de fotografias, os dois suspeitos como os autores do assalto.

Fonte: Primeira hora

