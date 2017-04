Neste Sábado tem Feijoada e Dobradinha no Camalotte Grill

O Camalotte Grill, realiza neste sábado (22) o seu tradicional prato, a Feijoada e a Dobradinha.

A feijoada e Dobradinha será completa, com torresminho, pururuca entre outros. O valor da refeição sai R$ 25,00 por pessoas, ainda tem a deliciosa caipirinha na faixa.

Marmitex

Outra Opção, que tem conquistado o paladar dos clientes são os Marmitex, fornecidas pelo Camalotte Grill, onde os clientes podem prepara-las conforme seu gosto, nos seguintes tamanho e valores:

Marmitex Grande –R$ 14.00 -Marmitex Média – R$ 12.00, incluindo saladas.

Prato feito e Self-service

O Camalotte Grill, tem outras opções, como o Self-service, ao valor de R$ 18,50 e o prato feito, ao valor de R$ 15.00.

Também há opção do sistema por Kg, onde o cliente serve a vontade ao valor de R$ 36.00.

O Camalotte Grill, é a mais nova sensação do momento na cidade, com um atendimento diferenciado e atenção especial dos seus proprietários, além de um ambiente climatizado e com muito conforto.

Comentários