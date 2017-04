Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje. Cuide também da saúde, da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo. Ótimo para os estudos, pesquisas, investigações e ao amor.

TOURO – Momento em que terá sucesso, em negócios relacionados com construções. Algum aborrecimento passageiro poderá ser esperado em seu lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais seletivo. Procure dormir mais.

GÊMEOS – Período decisivo para as mudanças relativas a emotividade e a um novo direcionamento existencial. Procure ver como o fato de deixar de lado certas situações poderá abrir as portas para novas realizações. Harmonia na vida a dois. Estabilidade e confiança com relação as finanças.

CÂNCER – Os planos para o futuro deverão causar certas mudanças no sue estado emocional, ou não poderão renovar suas esperanças de uma vida melhor. E’ necessário dispor- se a essa mudança. A organização no trabalho estará favorecida, assim como os relacionamentos.

LEÃO – Momento em que poderá entrar em choque com pessoas conhecidas. Apesar da boa fase que você vem atravessando no trabalho e também na reorganização de sua vida particular, provavelmente você estará sentindo muita falta da pessoa amada.

VIRGEM – Não é um dia totalmente favorável aos assuntos relacionados com dinheiro, mas muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente.

LIBRA – Nem sempre há uma influência astral tão benéfica como a de hoje para você. Terá paz no setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e de inteligência. Ótimo aos negócios, sorteios e loterias.

ESCORPIÃO- Restrições materiais, que o afligiam bastante poderão ser resolvidas, a menos em parte, devido ao apoio de amigos e de pessoas influentes. Desenvolvimento pleno de sua carreira profissional. Novas oportunidades se apresentarão; sua criatividade também contribuirá para isso.

SAGITÁRIO – Os projetos de vida ligados a atividade profissional poderão ganhar um caráter prático. O esforço e a habilidade pessoal trarão excelentes resultados nesse âmbito. Mas haverá mudanças não controladas por você.

CAPRICÓRNIO – Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus bens pessoais. Desenvolvimento da nova situação financeira. Aumento da confiança em si mesmo, graças a solução de alguns conflitos interiores. A busca de novos horizontes filosóficos também lhe será benéfica.

AQUÁRIO – Enormes probabilidades de realizar suas mais antigas esperanças e desejos se apresentarão neste dia. Terá também, aumentos de lucros e muito progresso profissional. Ótimo para novas amizades.

PEIXES – Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima a vida a

