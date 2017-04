Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Anna observa Thomas dormir, entristecida. Elvira encontra o bilhete de Joaquim. Leopoldina agradece Pedro por não ter se encontrado com Dulcina. Jacira garante a Jurema que encontrará caça perto da aldeia. Dulcina vai ao palácio e Leopoldina decide falar com ela. Joaquim e Quinzinho chegam à aldeia. Anna muda seu visual. Lurdes, Dalva e Patrício ajudam Leopoldina a mandar Dulcina embora. Cecília visita Amália. Tibiriçá reclama do comportamento de Jacira para Joaquim. Jacira salva a vida de Ubirajara. Cecília fala de Libério para Amália. Piatã e Peter se preocupam com Libério. Idalina afirma a Wolfgang que Diara não quer saber de Matias. Diara pede para ser comprada por Sebastião. Chalaça ameaça Dulcina para afastá-la de Dom Pedro. Anna fica eufórica com o presente que recebe de Thomas. Joaquim se incomoda com o retorno de Ubirajara para a aldeia. Leopoldina tem um mau pressentimento. Dulcina invade o palácio e ameaça a vida de Avilez, na frente de Dom Pedro.

ROCK STORY

Gordo exige que Diana revele a verdade para Gui. Edith conta a Nelson que Gui e Júlia fizeram as pazes. Nicolau convida Luana para morar um tempo com ele na casa de seus pais. Diana pede a Vanessa para conseguir uma clínica para ela se internar e fingir que perdeu o bebê. Luizão abriga Glenda, a pedido de Nelson. Haroldo diz a Yasmin que os clientes estão gostando de seu trabalho. Vanessa avisa a Gui que Diana perdeu o bebê. Gordo desmente Diana e revela a Gui que a filha nunca esteve grávida.

A FORÇA DO QUERER

Zu se oferece para ajudar Ruy. Junqueira mente para Edinalva. Eugênio tem uma conversa séria com Ruy sobre a empresa. Edinalva fala para Abel e Nazaré que Ritinha se casou. Zeca se sensibiliza com a notícia do casamento de Ritinha. Silvana conta para Dita sobre a ameaça de Irene e afirma que deixará de jogar. Ivana conversa com Zu sobre sua sexualidade e decide ligar para Cláudio. Jeiza indica uma advogada para Zeca anular seu casamento com Ritinha. Shirley pede para Dantas esquecer a suposta traição de Ruy. Ivana e Cláudio se beijam. Cibele ouve ligação de Ritinha para Amaro e o questiona sobre a moça.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz aciona a polícia para fazer uma varredura na boate de Ezel, mas os policiais não encontram nada. Ezel já sabia que Cengiz faria uma denúncia e preparou tudo. Kenan se irrita ao saber que a invasão policial não surtiu efeito. Selma se abala ao encontrar uma carta ao lado da cama de Ramiz.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

