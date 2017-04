Homenagem ao Dia do Policial Militar – 21 de Abril

Em nome do Poder Executivo de Figueirão, o Prefeito Rogério Rosalin, agradece e homenageia Polícia Militar pelo seu dia, 21 de Abril, e pelo serviço prestado em nosso município. Em constante interação com a sociedade, por meio de projetos sociais e apoio ao poder público, esses profissionais garantem a segurança e o bem estar da população figueirãoense.

Em nome do Sargento Hernandes do Carmo a Prefeitura Municipal de Figueirão, presta esta homenagem a toda Polícia Militar, pela prontidão, eficácia e contribuição direta no desenvolvimento dos nossos jovens e crianças, que podem usufruir de projetos como o Patrulha Mirim, Proerd e Semana Contra as Drogas, como alternativas para diminuir os índices de criminalidade no município e evoluirmos como pessoas melhores.

21 de Abril, Dia do Policial Militar, uma homenagem da Prefeitura Municipal de Figueirão.

Texto: Assessoria de Comunicação

Fotos: Rubem Vasconcelos