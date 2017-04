Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Caio inventa para Manuela que chamará a polícia para resolver o caso de Tita. Sula e Nanda se enfrentam por causa de Rômulo. Caio tenta convencer Manuela de que estava brincando com Tita e que a moça está bem. Sula se magoa com Rômulo, que revela que Filipe aconselhou os dois a terminar o namoro. Jéssica nota o constrangimento entre Lucas e Martinha. Vanderson agride Sula, que pede a Krica para não contar a Rômulo. Caio proíbe Manuela de usar seu celular e a menina desconfia. Fábio provoca Luiza por causa de Lucas. Jorjão revela a Irene que Cléo tem uma doença grave. Lucas termina o namoro com Luíza. Rômulo descobre o que aconteceu com Sula. Caio prepara uma surpresa para Manuela.

NOVO MUNDO

Joaquim tenta convencer Anna a reatar com ele. Wolfgang implora que Elvira o ajude a encontrar Diara. Cecília descobre onde encontrar Libério. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Joaquim leva Quinzinho para passear. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Anna revela a Leopoldina que conversou com Joaquim. Fred recebe o convite do casamento de Thomas e Anna. Joaquim assiste ao casamento de Anna. Germana e Licurgo tentam comprar um escravo. Peter sofre por Libério ter sido acusado de escrever o seu artigo. Leopoldina percebe os olhares de Dulcina para Pedro e comenta com Anna. Cauré reclama de Jacira para Ubirajara. Thomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Dulcina. Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele. Anna se prepara para sua noite de núpcias.

ROCK STORY

Diana se sente ofendida pelo questionamento de Gordo. Gui pede que Júlia não viaje com Tiago. Gordo comenta com Eva sobre sua desconfiança em relação à gravidez de Diana. O dono da pensão em que Glenda estava hospedada vai até a casa de Nelson cobrar a estadia, e todos descobrem que a ex-dançarina está falida. Lázaro diz a Ramon que está perdendo artistas depois que Gui iniciou o processo contra ele. Betão leva objetos da casa de Néia, que fica sob ameaça do bandido. Betão briga com Ramon e é demitido. Gordo confirma com o médico que Diana está mentindo sobre a gravidez. Júlia decide ficar com Gui.

A FORÇA DO QUERER

Ruy se desespera com a notícia e tenta convencer Ritinha a interromper sua gravidez. Cândida convida Abel e Nazaré para a festa de aniversário de Vitor. Ritinha garante a Marilda que Ruy fará tudo o que ela quiser. Edinalva aparece na casa de Nazaré à procura de Ritinha e briga com Abel. Ruy discute com Cibele. Dantas questiona Ruy sobre as passagens compradas por ele de Belém para o Rio de Janeiro. Irene ameaça Silvana para não se afastar de Eugênio. Zeca consegue um emprego e Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obriga Ruy a compartilhar seu problema com ela. Nazaré conta para Zeca que Edinalva apareceu. Edinalva procura Ruy na empresa.

OS DIAS ERAM ASSIM

Alice recusa o pedido de Vitor. Renato é irônico com Amaral. Vitor leva Alice para um motel e tenta agarrá-la à força. Alice conta para Kiki sobre a agressão de Vitor. Natália não deixa Renato falar com Cátia. Arnaldo encontra Vitor em um bordel. Kiki revela ao marido que Alice tem um novo namorado. Um policial cola um cartaz com a foto de Gustavo na rua. Arnaldo dá dinheiro para Amaral. Vitor sugere que o futuro sogro denuncie Renato. Kiki conversa com Cora sobre Alice. Natália acerta com Padre Nuno a fuga de Gustavo do Brasil. Cátia procura Vera. Renato tem seus plantões médicos cortados e fica furioso. Toni e Monique se despedem de Renato. Renato e Alice se divertem na praia. Kiki pede para Alice apresentar seu namorado para ela. Cora conta para Vitor sua conversa com Kiki. Arnaldo se enfurece ao ver Renato em sua casa.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro pede a Rubi que explique como Sônia morreu. Ela diz que foi perguntar a Sônia por que lhe causou problemas com Heitor, a esbofeteou e ela caiu. Rubi conta que pediu ajuda a Célia, mas ela informou que Sônia já estava morta. Alessandro diz que Célia desapareceu por medo, já que foi ela quem permitiu sua entrada, mesmo sabendo que odiava Sônia e não suportava vê-lo feliz ao lado dela. Alessandro, revoltado, diz a Rubi que a odeia por ter matado Sônia e seu filho e deixa claro que não quer voltar a vê-la. Magda, numa tentativa desesperada, procura Heitor para dizer Rubi esteve com Sônia no dia de sua morte e que também esteve na praia. Magda desmaia e Heitor a leva para o hospital. Maribel chega ao hospital. Magda, em seus últimos instantes, diz que a amou como a uma filha, mas que parte tranquila, pois sabe que é uma mulher forte e tem muita gente que a ama. Heitor conta a Rubi o que Magda disse antes de morrer. Rubi confirma que esteve com Sônia e garante que não lhe disse nada porque temia que pensasse que tivesse ido procurar Alessandro. Alessandro diz ao pai que denunciou Rubi pela morte de Sônia e do bebê que esperava.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Demetrio chega à casa de Alessandro para lhe dizer que é filho de Benjamin Almonte e que por isso quer a metade da herança que lhe corresponde. No hospital, Jose Luis pede a Montserrat que diga que segue o amando como no primeiro dia. Alessandro entra sem ser visto e os escuta. Alessandro sai desconcertado e imagina ver Montserrat e José Luis trocando juras de amor eterno. Nadia chega a casa e reclama com Pedro por ter planejado um encontro seu com Victor. Neste momento ela vê Ezequiel saindo do banho e imagina que eles estavam juntos. Maria chega a mansão Almonte e encontra Rosário. Ela pergunta o que Rosário está fazendo. A senhora diz que está pondo a mesa. Ela humilha a senhora e Macário a adverte que não seja tão soberba. Maria vai ver Alessandro e pergunta se foi permitida a entrada de Rosário. Ele a confessa que a senhora é sua mãe, e exige que Maria peça perdão. Graziela vai atrás de Alessandro para pegar o cheque que ele a prometeu e descobre que eles estão para assinar os papeis do divórcio. Graziela se zanga e diz que jamais permitirá que Alessandro se desfaça de sua filha, mas Alessandro afirma que quem deseja se divorciar é a própria Montserrat.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel visita Selma e faz perguntas sobre Kenan. Ramiz interrompe a conversa e impede que Selma e Ezel conversem. Ali e Azad começam a se aproximar. Ezel visita o pai, mas não é bem recebido por ele. Meliah se recusa a acreditar que Mert morreu. Cengiz oferece ajuda para acabar com a boate de Ezel.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Belchior vai à casa de Tomásia contar o que acontece na fazenda de Leôncio. Álvaro aproveita a situação e pede que o jardineiro entregue uma carta para Isaura. Rosa discute com seu pai. Leôncio obriga Isaura a novos trabalhos. Gioconda desconfia do leilão. Leôncio tenta não fazer o leilão, mas Malvina discorda com seu marido. Dr. Paulo quer receber o dote de Helena. Tomásia se lamenta pela situação de Miguel. Gioconda desconfia que sua filha esteja se envolvendo com Miguel. O sargento confessa a Miguel que se sente atraído pela condessa e Miguel diz que se preocupa com ela.

O RICO E LAZARO

Absalom sai no tapa com Chaim. Zac expulsa o pai de casa. Todos tentam acudir Zelfa. Ebede-Meleque procura Joaquim e fala sobre Gadise. O eunuco revela que ela foi seu grande amor. Zelfa recebe o amparo da família de Elga. Sammu-Ramat respira a fumaça de um incenso e se recorda do passado. Aconselhada por Hurzabum, Shag-Shag não permite que Chaim durma com ela. Lior cuida de Asher. Dana tenta fugir de Absalom. Elga pede para os filhos perdoarem o pai. Chaim recebe a ajuda de Fassur. O sacerdote manda Oziel ficar afastado de suas sobrinhas. Sammu-Ramat pede para Darice procurar Zabaia. Ebede-Meleque avisa a Joaquim que deixará o palácio. Namnu cuida de Belsazar. Neusta lamenta a ausência de Ebede-Meleque. Chaim vai até a Casa da Lua. Gadise pede para Daniel empregar Matias. Sadraque nega estar apaixonado por Dalila. Atendendo o pedido de Elga, Zac pede desculpas a Chaim. Asher foge do alojamento de escravos. Gadise procura Matias. Zac vende a metade da casa para Chaim. Matias agradece a ajuda de Gadise. Lior tenta ajudar Asher. Nitócris sente ciúmes de Shamiran. Nebuzaradã reclama da relação harmônica entre sua esposa e os servos do palácio. Matias encontra com Daniel no palácio. Evil conversa com Joaquim sobre Shamiran. Larsa nota a ausência de Asher. Darice chega com Zabaia na casa da Lua. Asher tenta fugir. Rabe-Sáris questiona a presença de Matias no palácio. Zac e Joana se reencontram. Nebuzaradã encontra Asher tentando fugir.

