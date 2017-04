Primeira noite de rodeio emociona população em Alcinópolis

Uma noite histórica. Assim foi o primeiro dia da 19ª Festa de Peão de Boiadeiro de Alcinópolis, em comemoração ao 25º aniversário de Alcinópolis. Depois de 11 anos de espera, a abertura do evento contou com a presença do prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado da primeira-dama, Ana Lúcia Maria de Assis, do presidente do Sindicato Rural, Daniel Cochito, dos vereadores, secretários municipais e autoridades policiais, além da comissão organizadora.

Na voz de Márcio Alexandre e Leandro Sato, mais de 30 peões disputaram na primeira noite da festa, que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal, Departamento de Cultura, em parceria com o Sindicato Rural. “Esta festa era um sonho da população alcinopolense, que assim como eu, se emocionou ao ver se tornar realidade”, disse o prefeito.

Dalmy fez questão de agradecer a todos os colaboradores e lembrar que nada seria possível sem o apoio de tantas pessoas envolvidas com a realização do evento. “Meu muito obrigado às autoridades estaduais, municipais, Sindicato Rural, secretários, comerciantes, pecuaristas e toda a população. Esta festa é nossa e graças às parcerias foi possível concretizar este grande anseio dos munícipes”, ressaltou.

A festa tem entrada franca e nesta quinta-feira está prevista para começar às 20 horas.

*Assecom PMA

Comentários