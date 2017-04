Paciente não é atendido em posto de saúde e depreda carro de médico

Não conseguindo atendimento imediato em um posto de saúde, na cidade de Paranaíba, um paciente, de 33 anos, vandalizou o centro regional de saúde e o carro do médico.

O paciente chegou à unidade de saúde e pediu atendimento odontológico, sendo informado de que teria de voltar na parte da tarde para conseguir ser atendido. Contrariado, o autor afirmou ser da facção criminosa PCC, e que queria atendimento imediato.

Sendo negado o atendimento, ele passou a dar socos no bebedouro do posto de saúde e já fora da unidade deu socos no carro do médico. O autor foi abordado nas proximidades do posto de saúde, detido e levado para a delegacia de polícia.