Governo do Estado lança licitação para asfalto em bairro de Chapadão do Sul

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul,) lançou nesta quinta-feira (20), mais 7 editais de licitação para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, que vão beneficiar os municípios de Deodápolis, Rio Negro, Ivinhema, Sonora, Fátima do Sul, Chapadão do Sul e Nova Alvorado do Sul. Os investimentos deste lote de licitações é de R$ 4 milhões.

Os editais são resultado de 31 emendas parlamentares de deputados federais. “Neste primeiro lote de emendas que estamos soltando serão investimentos de R$ 26,5 milhões, com recursos das emendas e contrapartida do Estado”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Até o momento, já foram lançado 21 editais e os próximos estão previstos para semana que vem.

No município de Chapadão do Sul, será beneficiado o bairro Parque União.

As tomadas de preço acontecem nos dias 10 e 11 de maio na sede da Agesul.

Confira o edital na íntegra:

AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO

A AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL, comunica aos interessados que, conforme autorizado pelo seu Diretor Presidente, fará realizar a licitação, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações em vigor.

TOMADA DE PREÇOS nº: 028/2017-CLO/AGESUL

Processo nº: 57/100.634/2017

Objeto: Contratação de Empresa especializada para a execução de obras de Infraestrutura Urbana – Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Parque União –

CR 821400/2015/MCIDADES/CAIXA, no Município de Chapadão do Sul – MS.

Abertura: 11 de maio de dois mil e dezessete, às 10:00 hs, Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes – Campo Grande-MS, onde, também estará disponível o edital e seus anexos.

Campo Grande (MS), 19 de abril de 2017.

Coordenadoria de Licitação de Obras/Agesul

