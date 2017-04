Colisão entre veículos da Energisa e prefeitura deixa três em estado grave

Acidente de trânsito envolvendo uma camionete da Energisa e um carro da prefeitura de Fátima do Sul deixou cinco pessoas feridas, entre elas três em estado grave. A colisão aconteceu na Avenida Gury Marques, por volta das 8h30 desta quinta-feira (20).

Conforme as primeiras informações colhidas no local, a camionete da Energisa, com dois funcionários, estaria parada no acostamento da avenida, na pista de sentido ao centro da cidade. A camionete faria o retorno na avenida, para acessar a pista contrária e voltar até a empresa, que fica a 200 metros do local onde ocorreu o acidente.

Testemunhas contaram ao Midiamax que, no momento em que a camionete fazia o retorno, foi atingida pelo Peugeot, da prefeitura de Fátima do Sul, que seguia na mesma pista. O veículo, que é da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) de Fátima do Sul, era ocupado por cinco pessoas, o servidor público Joilson de Oliveira, de 41 anos, que conduzia o carro, e quatro mulheres.

O carro da prefeitura atingiu a lateral da camionete e, com o impacto, o motorista e a passageira, que estavam nos bancos da frente, chegaram a ficar presos nas ferragens. Os bombeiros utilizaram o desencarcerador para retirarem as vítimas, que foram socorridas em estado grave. A frente do carro e a lateral da camionete ficaram bastante danificadas e a Polícia Militar de Trânsito deve fazer o levantamento sobre as causas do acidente.

Segundo o tenente Ivan Teixeira, do Corpo de Bombeiros, três mulheres que estavam no carro ficaram em estado grave e foram levadas para a Santa Casa. Os ocupantes do veículo da Energisa não sofreram ferimentos graves.

Confira o vídeo

*Midia Max