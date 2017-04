Administração de João Carlos Krug realiza recapeamentos em vias da cidade

Pensando no melhor para a população de Chapadão do Sul, a Secretaria de Obras realizou o recapeamento de parte da Av. Brasil e da Rua Carnaúba, localizadas no Parque União, ontem, 19.

Além dessa ação, a Secretaria também realizou a pavimentação de parte do estacionamento na Av. Quarto, entre as Av. 25 e 27, melhorando as condições para quem precisa estacionar naquela região.

Já na manhã desta quinta-feira, 20, a Prefeitura realizou a limpeza do pátio da Rodoviária de Chapadão do Sul, carpindo em voltas das árvores e cuidando das plantas e árvores daquele espaço.

Na manhã de hoje, a Secretaria também começou a realizar melhorias na Travessa Rio Brilhante, ponto em que a população também já havia solicitada tal melhoria.

Para entrar em contato com a Secretaria de Obras basta ligar no (67) 3562-6645. A Secretaria está localizada na Rua Treze, nº 780.

