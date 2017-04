Saúde divulga resultado final de Processo Seletivo

A Secretaria de Saúde publicou na edição desta quarta-feira, 19, do Diário Oficial do Município, edital com a classificação final dos candidatos inscritos no Processo Seletivo para contratação temporária de profissionais. São ofertadas 18 vagas para cargos de nível superior, médio, fundamental e alfabetizado e salário de até R$ 3.615,61.

O processo seletivo é para atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria de Saúde por período 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as normas.

CLIQUE AQUI e acesse o Diário Oficial.

