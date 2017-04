Rapaz é preso por tentar invadir quartel da PM para furtar armas

Um rapaz de 23 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (19), em Inocência, a 312 quilômetros de Campo Grande, por tentar invadir quartel da Polícia Militar (PM) da cidade para furtar armas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 4h30 (de MS) policiais ouviram barulho de pancadas nos fundos do quartel, foram ver o que ocorria e se depararam com o jovem. Ele tinha nas mãos uma barra de ferro de 1,10 m e um canivete de aproximadamente 10 centímetros.

O suspeito disse aos policiais que estava ali porque pensou que não tinha ninguém no local e queria furtar armas de fogo. Ele falou ainda que havia pulado o mulo lateral do pelotão, ido até a garagem e lá pegou uma motocicleta, que pertence a um sargento, e a colocou perto do portão de saída para furtá-la.

De acordo com o registro policial, o jovem foi flagrado no momento em que arrombava a fechadura da porta de madeira de acesso aos fundos do quartel. Ele já tinha quebrado a fechadura quando foi abordado.

O suspeito resistiu à prisão, lutou com um soldado e foi preciso algemá-lo. Ele foi encaminhado à Polícia Civil e autuado por tentativa de furto.

G1 MS

Comentários