Queixadas e porcos do mato estão destruindo lavouras em Chapadão do Céu e Chapadão do Sul

Os produtores dos municípios de Chapadão do Céu e Chapadão do Sul, estão vivendo um pesadelo em suas lavouras, com o ataque feroz de Queixadas, Javalis e Porcos do mato, que estão provocando um verdadeiro estrago nas lavouras de milho (safrinha).

Com bandos em torno de 100 a 200 animais, em poucas horas, estão sendo destruídas em torno de 5 hectares por dia.

Segundo levantamento dos produtores, o prejuízo representa em torno de 8% a 10% ou mais na produção.

Pelos cálculos dos proprietários das áreas, pode se afirmar que somente este ano, somando os dois municípios, foram destruídos pelos animais em torno de 500 hectares de lavouras.

Faltando ainda em torno de 90 dias para início da colheita da safrinha, o prejuízo será ainda maior.

Vários debates já foram travados para encontrar a solução para o problema, que a cada ano aumento e as consequências são graves para o setor.

“Não tem praga pior na lavoura do que esses animais, A cada temporada, os ataques dos animais nas plantações estão crescendo na mesma proporção que a população aumenta. “Javali é pior que qualquer doença, pois doença ainda existe a possibilidade de combater. Javali não se você combate vai preso, estamos de mãos atadas” afirmam os produtores.

