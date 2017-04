Equipe da Prefeitura participa de capacitação do Sebrae/MS

O Seminário de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Local, realizado em Coxim (MS), pelo Sebrae, reúne nesta quarta-feira (19) representantes de prefeituras da região Norte do Estado, com a finalidade de aprimorar e capacitar as equipes, além de apresentar experiências de sucesso na agricultura familiar e iniciativas de gestão pública, com impacto no desenvolvimento sustentável.

Sete colaboradores da Prefeitura Municipal de Figueirão participam do evento, em busca de novidades para o município. O secretário de Infraestrutura, Fábio Fabrin; o assessor jurídico Onofre; gerente de licitação, Eder Bruno; o agente de desenvolvimento, Ivando Júnior; a gerente de controle interno, Frasia Catarina; junto ao chefe de gabinete, Wildon Alves Evangelista; e o assessor de gabinete, Denivan Barbosa.

“É uma grande oportunidade de nos atualizarmos e verificarmos os potenciais que temos para atingir quanto às políticas públicas em benefício da população, além de avaliarmos trâmites internos em prol de maior transparência. Os palestrantes cumprem com o papel de nos repassar casos de sucesso e estratégias, e nós passamos a ter como meta o desenvolvimento de ações semelhantes, em benefício de Figueirão”, ressalta o chefe de gabinete, Wildon Alves Evangelista.

Durante a programação eles acompanham palestras de autoridades como o Diretor Geral do TCE/MS, Eduardo dos Santos Dionízio; da Chefe de Assessoria de Gestão Estratégica e Desburocratização, Hosilene Lubacheski; da coordenadora Geral de Ouvidoria da CGU, Janaína Gonçalves; e da representante do Sebrae, Cristiane Gomes Nunes.

A programação que contou com temas relacionados à economia, transparência, compras públicas e fiscalização, ocorreu por toda a manhã desta quarta-feira e contou com o apoio do Governo Federal, Governo do Estado de MS, Ministério Público de MS e Assomasul.

