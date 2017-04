Com Câmara de Vereadores lotada, membros da CMMA/PME tomam posse

Os professores da rede municipal de ensino lotaram o Plenário da Câmara de Vereadores na Cerimônia de Posse dos membros da CMMA/PME, Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação e Equipe Técnica, na noite desta terça-feira, 18.

Mais de 150 pessoas estiveram presentes na ação que conferiu aos empossados o mandato de dois anos, onde os mesmos terão responsabilidades de acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação, além disso, a equipe técnica será responsável pela levantamento dos dados.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria Municipal de Educação.

O Plano Municipal de educação tem 20 metas, que foram lidas para todos os participantes do evento. Além disso, o Plano Municipal está alinhado com o Plano Estadual da Educação e o Plano Nacional da Educação.

O secretário municipal da Educação, Guerino Perius, representando a Prefeitura de Chapadão do Sul, aproveitou a oportunidade para destacar a importância de uma educação de qualidade no munícipio. “O objetivo nosso é assegurar uma educação inclusiva e de qualidade para todos, com foco sempre no cidadão. Se o povo tiver uma ótima educação, consequentemente será uma população bem desenvolvida. Educar é formar o homem para a vida em sociedade”, destaca o secretário.

Posteriormente, representando o Legislativo, o vereador Profº. Cícero elencou alguns destaques entre as 20 metas do Plano de Educação. “A questão salarial é muito importante para os professores. Precisamos da valorização dos servidores da área da educação. Além disso, outra importante meta é a democratização da gestão das escolas, onde a escolha do diretor da escola precisa mais debatida. Essas são duas metas, entre as 20, das quais vão ajudar para a união da categoria”, pondera o vereador.

Além do secretário Guerino Perius, esteve presente no evento sua adjunta, Maria Otilia Balbino. Representando o Legislativo, além do prof.º Cicero, estiveram presentes os vereadores Vanderson Cardoso e Alline Tontini. Na mesa de autoridades também estava a sub–tenente PM/MS, Fátima Rodrigues de Brito.

Comissão Coodenadora

A Comissão Coordenadora é composta por: Guerino Perius, Maria Otília Balbino, Roseli Scheidt, Leonice Aparecida Camargo Costa, Mauro Mallmann Arenhardt, Sandra Cristina Miotto de Gouvêa, Maria José Amaral Lima, Miriam Terezinha Campos Queiroz e Cicero dos Santos Benedito.

Já a Equipe Técnica é formada por: Gabriela Cogo Paes Máximo, Sandra Andrea dos Santos, Edilaine Lemes Silva, Claudia Silva de Aguiar Pereira e Natárcia Veruza Bonotto Martins.

*Assecom PMCS

