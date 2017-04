Assalto a Caixa Economica: Quadrilha cercou prédio da polícia e explodiu caixas e cofre de banco

Uma quadrilha formada por mais de dez bandidos, todos fortemente armados, causou pânico e terror ao explodir cofres e caixas eletrônicos e ainda dispararam mais de 100 tiros de fuzil na cidade de Alto Taquari. Abusados e violentos, os bandidos ainda atacaram a Delegacia de Polícia Civil local. A sede da agência ficou destruída e os ladrões roubaram muito dinheiro.

A agência da Caixa Econômica Federal (CEF) foi invadida por uma grande quadrilha na madrugada desta quarta-feira, 19, num dos assaltos mais violentos e aterrorizados de todos os tempos na região Sul do Estado de Mato Grosso.

Abusados e violentos, os bandidos estavam usando dois carros de alto luxo, uma camionete modelo Hilux da Toyota, e um carro modelo Ford Fusion.

A Polícia não confirma, mas a quadrilha teria roubado mais de R$ 500 mil, e duas armas de fogo calibre 38 que seriam dos seguranças da agencia.

As Polícias Civil e Militar (PM), policiais do do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Rondonópolis, e policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), além de policiais de Mato Grosso do Sul continuam fazendo buscas na região desde a madrugada, mas até o momento não prenderam nenhum criminoso.

Policiais do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com sede em Cuiabá, também foram convocados pata ajudar nas buscas e iniciar as investigações imediatamente. Até o momento ninguém foi preso.

Entre 8 e 10 homens participaram da ação, praticado no estilo do crime que ficou conhecido como “novo cangaço”, em que bandidos aterrorizam pequenas cidades para roubar bancos.

O bando se dividiu e enquanto uns atacavam a agência, outros atiravam contra a base da polícia, que fica próximo ao local, além de atingirem residências e acordarem os moradores que ficaram assustados com o crime.

Apesar de não ter havido reféns, os criminosos agiram com violência, como ocorre nesse tipo de crime.

TV Taquari

Comentários