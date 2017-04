Paraiso das Aguas: resíduos recolhidos das fossas serão destinados para Chapadão do Sul

O Prefeito Municipal de Paraiso das Aguas, Ivan Xixi, esteve ontem na Sanesul em Campo Grande (MS), para tratar do assunto relativo ao destino dos resíduos das fossas sépticas do município.

Ficou acordado, entre o município e a Sanesul, a destinação final dos resíduos recolhidos em Paraíso das Águas, na estação de tratamento de esgoto no município de Chapadão do Sul.

Ivan agradeceu a cordialidade da equipe da Sanesul pela forma que nos receberam e atenderam nossa solicitação.

Lembrando, que devido à não existir em nossa cidade empresa especializada para este tipo de serviço [como ocorre em várias outras cidade], esforçamos para formalizar a parceria legal, contribuindo com grande parte dos custos, para que nossa população seja atendida.

O trabalho de limpeza foi iniciado nesta manhã de terça-feira (18), como havia informado ontem.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas preocupada com a qualidade de vida das pessoas, sana o problema dos vazamentos de fossas em nossa cidade.

A população pode solicitar o serviço na Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, Na Rua Manoel Vicente de Souza, 62 – Telefone: 3248-1317.

A taxa básica para limpeza é de R$ 32,50.

