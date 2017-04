Com a participação de aproximadamente 500 competidores, chega ao fim a 5ª edição da Copa Costa Rica de Futsal 2017

Com apoio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – por meio da Assessoria de Esportes, foi realizado no dia 08 de abril (sábado), no Ginásio de Esportes Luiz Carlos Yamashita de Souza, os últimos jogos da 5ª edição da Copa Costa Rica de Futsal 2017. Clique Aqui e confira a galeria de fotos.

O campeonato teve início em março com a participação de 35 equipes e uma média de 500 atletas inscritos divididos em quatro categorias. Com 68 jogos disputados, a Copa Costa Rica de Futsal é realizada pelo Governo Municipal por meio da SEMTMA através da Assessoria de Esportes. Para o vice-prefeito Roberto Rodrigues, que esteve participando da premiação e no ato representou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, além do incentivo à prática esportiva, outro objetivo da copa foi “trazer mais um atrativo para a nossa bela e querida Costa Rica”, afirmou.

Conforme o assessor de Esportes Ademildo Amorim “Tigrilo”, sagraram-se campeões da competição as equipes do VEC – A na categoria Feminino, Viva Melhor na categoria Veterano, XXT na Série Prata e Anjo de Quatro Patas/Gazin na Série Ouro. “Foram jogos emocionantes e disputadíssimos, com grande público presente no ginásio de esportes”.

No Feminino a equipe do VEC – A ganhou do time REC – Renovação pelo placar de 6×0. Na categoria Veterano a equipe Viva Melhor ganhou nos pênaltis depois de empatar pelo placar de 2×2 com o time Anjo de Quatro Patas no tempo normal. Já na Série Prata o time do XXT também ganhou nos pênaltis, após o empate pelo placar de 2×2 com a Borracharia JR.

Finalizando na Série Ouro, o público presente pode assistir a uma partida bem disputada, onde o time Anjo de Quatro Patas/Gazin levou a melhor e venceu o Novo Time pelo placar de 1×0, em um jogo digno de uma final. “Estamos bastante otimistas com as próximas edições. Temos como meta ampliar o que já foi desenvolvido, aprendendo com as fraquezas e trazendo novas soluções para o projeto”, finalizou Tigrilo ao agradecer a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que foram parceiros do Governo Municipal e da SEMTMA / Assessoria de Esportes nesta ação.

“A 5ª Copa Costa Rica de Futsal 2017 superou todas as expectativas com um público excelente em todos os jogos. A arbitragem fez um ótimo trabalho, as equipes se respeitaram dentro de quadra, o que foi fundamental para alcançar o êxito que obtivemos nesta competição, a primeira do calendário esportivo amador de 2017”, declarou o secretário da pasta Keyler Simey Garcia Barbosa.

A competição teve como artilheiros: Osmar Gomes do time Viva Melhor na categoria veterano com quatro gols; Luis Firmino da Fazenda São Paulo na categoria Série Prata com 10 gols e na Série Ouro Lucas Caiana da equipe JF Madeiras com nove gols. E ainda, os goleiros menos vazados foram Israel do time Viva Melhor que sofreu sete gols; Inael da Fazenda São Paulo que levou 17 gols e Matheus Caiana do Novo Time com 16 gols sofridos.

Foto: Francisco Rodrigues – ASSECOM/PMCR

Comentários