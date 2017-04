Chapadão do Sul realizará Festival de Natação no próximo dia 29

Chapadão do Sul será palco de um Festival de Natação no dia 29 de abril. O evento que acontecerá no Centro Aquático Municipal de Chapadão do Sul está marcado para iniciar às 8h, e toda população já está convidada para prestigiar o Festival.

A ação que é promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, tem entrada franca.

No festival, quatro equipes já estão com presenças confirmadas: Academia Mega Fitness – Chapadão do Sul, H2O Escola de Natação – Chapadão do Sul, Centro Aquático Municipal de Chapadão do Sul e Aquacéu – Chapadão do Céu.

O evento terá 11 modalidades diferentes: 25m espaguete cavalinho, 25m pernada de espaguete, 25m pernada de prancha, 25 m crawlzinho, 100m Medley, 25m Crawl, 25m Costas, 25m Peito, 25m Borboleta, Revezamento 4x25m crawl e Revezamento 4x25m Medley.

As disputas ocorrerão entre diversas modalidades que compreendem crianças de três a 18 anos, além disso, todas as provas terão categorias masculino e feminino.

A participação da comunidade é de grande importância para incentivar os jovens a prática esportiva.

*Assecom PMCS

