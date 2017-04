A 11 dias do fim do prazo, 59% dos contribuintes não declararam o IR 2017 em MS

Em Mato Grosso do Sul, 59% dos contribuintes ainda não entregaram a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2017. O prazo encerra-se em 28 de abril.

Até as 16h26 desta segunda-feira (17), a Receita Federal recebeu 160.340 declarações de Imposto de Renda Pessoa Física no estado. São esperadas 390 mil declarações.

Em todo o país, foram entregues 12.410.594 declarações. A estimativa é de 28,3 milhões, de acordo com a assessoria de comunicação social da Receita Federal.

As restituições começarão a ser pagas em 16 de junho, e seguem até dezembro, para os contribuintes cujas declarações não caíram em malha fina.

O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo receberá multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.

Quem deve declarar?

De acordo com a Receita Federal, deverá declarar, neste ano, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016.

Quem optar pelo desconto simplificado, abre mão de todas as deduções admitidas na legislação tributária em troca de uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitada a R$ 16.754,34.

CPF para dependentes maiores de 12 anos

Uma das novidades deste ano é que os contribuintes terão que informar o CPF das pessoas listadas como dependentes e que tenha 12 anos ou mais. Até o ano passado, a exigência era para dependentes acima dos 14 anos.

Formas de entrega

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2017 poderá ser feita pela internet, com o programa de transmissão da Receita Federal (Receitanet), online (com certificado digital), na página do próprio Fisco, ou por meio do serviço “Fazer Declaração”, disponível para tablets e smartphones.

Não é mais permitida a entrega do IR via disquete nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. A entrega do documento via formulário foi extinta em 2010.

