Teatro “Paixão de Cristo” promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul teve total adesão da população

Na sexta-feira da Paixão de Cristo, 14, a Secretária de Cultura e Esporte, em parceria com Grupo de Jovens da Cidade, promoveu o teatro “Paixão de Cristo” na Praça de Eventos de Chapadão do Sul.

A peça, que narra os últimos momentos de Jesus Cristo em terra, emocionou o público presente, que lotou a praça para prestigiar a encenação dos jovens.

Foram mais de 1.000 sul-chapadenses que prestigiaram a emocionante peça teatral. Além disso, no final toda plateia ovacionou a apresentação dos jovens, devido a total entrega dos atores em representar este importante acontecimento histórico para todos.

Antes de ser apresentada no centro da cidade, a peça já tinha sido exibida nas escolas do campo do município: Aroeira, Ribeirão e Pedra Branca.

Veja mais fotos.

Comentários