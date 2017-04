Prefeitura realizou novos serviços de manutenção de vias neste final de semana

Pensando no melhor para a população, a Secretária de Obras de Chapadão do Sul realizou novas melhorias neste último feriado e no domingo, 14 e 16, em Chapadão do Sul.

Um poste que estava com a base rompida na Praça 23 de Outubro recebeu uma nova estrutura metálica para que não oferecesse qualquer risco a população, em trabalho realizado na sexta-feira, 14.

Já no domingo, 16, a Secretária comandada por Ivanor Zorzo realizou o serviço paliativo de patrolamento na Av. Paraná com a rua Itaúna do Sul, deixando a via com melhor trafegabilidade para a população.

Para entrar em contato com a Secretaria de Obras basta ligar no (67) 3562-6645. A Secretaria está localizada na Rua Treze, nº 780.

*Assecom PMCS

