Prefeitura promove segunda reunião sobre a CONAB nesta terça-feira, 18

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Sedema) convidam todos os produtores rurais de Chapadão do Sul para a segunda reunião sobre a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), nesta terça-feira, 18, às 8h (MS) no Centro de Convivência do Idoso.

Na oportunidade, serão definidos temas referente a viabilidade do funcionamento da Conab na cidade. A reunião terá a presença do secretário do Sedema, Felipe Batista, e do prefeito João Carlos Krug, além de outros representantes do Executivo Municipal.

O Centro de Convivência do Idoso está localizado na Av. Goiás, nº 200, Bairro Flamboyant.

A presença de toda comunidade rural e empresarial é importante para o futuro da CONAB em Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

