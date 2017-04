Paraíso das Águas: Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2017 teve início hoje, dia 17 de abril

Começou hoje, dia 17 de abril, a 19ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2017, organizada pelo Ministério da Saúde.

A vacina, produzida pelo Instituto Butantan, será entregue por etapas e por essa razão, os grupos que vão tomar a vacina foram divididos da seguinte forma:

A partir de hoje, dia 17 de abril, serão vacinados os grupos prioritários de trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de dois anos (1 ano, 11 meses e 29 dias).

A partir do dia 24 de abril, serão vacinadas gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e crianças de dois anos a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias).

A partir do dia 02 de maio – todos os demais grupos: pessoas acima de 60 anos, professores regentes (que estão em sala de aula) de escolas públicas e privadas, população indígena aldeada, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, população privada de liberdade e funcionários de sistema prisional.

“No primeiro momento, faremos a vacinação somente na sede do município e após o dia “D”, iremos realizar a vacinação nos distritos e no Assentamento Mateira.”, mencionou a enfermeira Julianna Silveira, coordenadora municipal de imunização.

O dia D de Mobilização Nacional contra a Influenza acontece no dia 13 de maio, e, o encerramento da campanha está previsto para o dia 26 de maio.

Conforme a enfermeira e coordenadora da Atenção Básica Vanessa Barroso de Lima, a imunização anual tem sido a principal medida para a prevenção da gripe e redução da morbimortalidade relacionada à doença.

De acordo com informações do secretário municipal de saúde Ueder de Paula, o município de Paraíso das Águas já recebeu o primeiro lote com as vacinas.

“Já recebemos o primeiro lote e estamos no aguardo para receber os demais e organizar a vacinação, para que a população consiga receber de forma satisfatória a dose da vacina, evitando a contaminação do vírus H1N1”, comentou o secretário.

O prefeito Ivan da Cruz Pereira, enfatizou a importância da população se vacinar contra o vírus influenza.

“É de suma importância que a população procure a unidade básica de saúde, de acordo com o cronograma mencionado, e tome a vacina, pois ela é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza nas pessoas” finalizou o prefeito.

Informações pelo telefone: 32481053.

Texto: Daniela Lossávero

