Nesta segunda-feira, não haverá sessão na Câmara Municipal de Chapadão do Sul

O Poder Legislativo de Chapadão do Sul informa que por meio de acordo parlamentar, os vereadores de Chapadão do Sul definiram que a sessão ordinária de nº 1145 não será realizada nesta segunda-feira (17) e sim na próxima segunda-feira, dia 24 às 18h, sendo assim, na referida data haverá duas sessões ordinárias, sendo uma as 18h e outra as 19h.

