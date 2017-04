Motorista deixa chave no contato e tem carro furtado em Chapadão do Sul

Um homem de 27 anos, teve o carro furtado na tarde deste domingo (16), ao deixar a chave no contato, no bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem contou que estacionou o carro na Avenida Rio Grande do Norte, deixou a chave no contato por cinco minutos e foi buscar a filha que estava com a mãe. Quando retornou percebeu que o veículo tinha sido levado. O carro é um Fiat Siena ELX de placas DQP-6089 de Jales -SP, cor prata, ano/modelo 2007.