Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Saneamento Básico realizam reunião extraordinária

Em caráter extraordinário, a presidente do Conselho de Meio Ambiente Silviane Tedeschi Rocha Ferreira, o presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico Claudiney Montani e seus respectivos membros, estiveram reunidos na semana passada (10 de abril), para tratar de ações em favor do município de Costa Rica – MS.

Conforme a secretária Executiva dos Conselhos Municipais Soliane Anacleto, o objetivo da reunião foi informar ao colegiado sobre a importância dos mesmos dentro da gestão pública, e o apoio que o Poder Executivo de Costa Rica tem oferecido ao longo das gestões de conselhos.

“Durante a reunião, informamos ainda sobre o investimento que o Município vem fazendo em prol dos órgãos de controle social, no que tange a Política de Saneamento Básico, informamos sobre a consultoria que será realizada em favor dos referidos conselhos que terá como objetivo capacitá-los para melhor intervir e buscar investimentos para o município nas ações de meio ambiente e saneamento”, explicou a secretária dos conselhos.

Os Conselhos Municipais são instâncias de participação social, controle e fiscalização das ações públicas, instâncias privilegiadas para efetivar a participação popular, contribuindo para o aprimoramento da gestão, prevenção da corrupção e fortalecimento da cidadania.

A reunião também contou com a presença dos conselheiros: Afreo Inácio Rodrigues, Vera Alice Garcia, Walder de Freitas, Miriam Pereira de Souza Maia, Eurides Helena Correa Gomes, Virginia Oliveira Lima, Fabiano Ramos, Telma Roussaf, Ivair Barbosa da Silva, Alan Ricardo Novaes, Rayner Moraes, Antônio Divino Félix Rodrigues.