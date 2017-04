Comoção marcou o velório de amigos que morreram em queda de avião em Cassilândia

Os corpos do piloto Otávio Borges Rodrigues, de 31 anos, e do amigo dele, Luiz Henrique Garcia, de 29, que morreram na queda de um avião em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul, foram enterrados neste sábado (15) em Itajá, no sudoeste de Goiás. Eles moravam em Goiânia, mas estavam na cidade goiana para visitar parentes e decidiram ir até o estado vizinho para fazer voos panorâmicos, quando houve o acidente.