Carreta carregada de porcos tomba no trevo da Campo Bom

Uma carreta, MB, placas de PQP 6927,- Abadia de Goiânia- GO, carregada de porcos tombou na BR 060, no trevo de acesso a Fazenda Campo Bom, cerca de 10 km de Chapadão do Sul. O acidente ocorreu por volta das 19hs30.

Segundo a Polícia militar, o motorista do veículo perdeu o controle da direção no trecho causando o tombamento do caminhão. Os animais eram transportados em uma gaiola.

O motorista ficou ferido levemente e recusou atendimento médico.

O veículo transportava cerca 200 animais – boa parte da carga morreu no local, alguns animais estão agonizando presos as ferragens e outros conseguiram se espalhar por uma lavoura de milho.

A Policia Militar de Chapadão do Sul, ficou no local junto com o motorista, para evitar o saque da carga, já que dezenas de pessoas estão no local à espera da liberação ou não da carga.

A Policia Rodoviária Federal, chegou ao local e tenta conter a euforia dos presentes.

Segundo o motorista, a seguradora não quer liberar a carga.

Comentários