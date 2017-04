Câmara já aprovou mais de um milhão de reais em apoio financeiro à entidades do município

Os vereadores de Chapadão do Sul entendem que para um bom andamento da máquina pública é imprescindível que a administração tenha parceiros que auxiliem na execução de ações que beneficiam a população, desta forma Chapadão do Sul conta com várias entidades que muito bem atendem a comunidade nas mais diversas áreas, onde as mais relevantes contam com apoio irrestrito da Câmara e Prefeitura.

Com este pensamento a Câmara já aprovou este ano, mais de um milhão e quatrocentos mil reais a serem repassados como auxílio financeiros às entidades do município, responsáveis por atividades de suma importância para Chapadão do Sul. Somente neste primeiro trimestre já foram sete Projetos de Lei, encaminhados pelo Poder Executivo que visam repasse financeiro ás entidades.

Dentre os projetos aprovados, está o Projeto 06/2017 que concede apoio financeiro à APAE, entidade de grande importância e trabalho ímpar no município, o valor de R$ 250.127,60 aprovado pela câmara é somado a outras receitas da entidade e aplicada no atendimento de crianças especiais de Chapadão do Sul.

Já o Projeto 09/2017 que concede o apoio financeiro de R$ 60.000,00 à Associação Ebenézer, contempla o atendimento às pessoas desamparadas que passam pelo nosso município, a associação faz o atendimento daquelas pessoas que necessitam de um local apropriado para estadia enquanto estão no município.

Outro projeto aprovado foi o nº10/2017 no valor de 16.670,00 que visa apoio financeiro a Associação Ágape, entidade que se destaca pelo atendimento de mulheres que necessitam de tratamento da dependência química, sendo uma das primeiras entidades na região com este tipo de serviço.

Visando fortalecer a segurança do município o Projeto 13/2017 concede auxílio financeiro ao Conselho de Segurança do Município, o valor do será de R$ 300.000,00 que deverão ser utilizados pelo Conselho no município, garantindo mais tranquilidade à população de Chapadão do Sul.

Já o projeto 14/2017 concede auxílio financeiro de R$ 80.000,00 ao CTG Cultivando a Tradição, que deverão ser aplicados em ações artístico-culturais, o CTG é uma das entidades representadas mais antigas do município e realiza um trabalho ímpar em Chapadão do Sul com aulas de dança e música sem custo aos participantes.

O Projeto 15/2017 prevê um auxílio financeiro a SERC (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) no valor de R$ 160.000,00 que serão empregados na manutenção das escolinhas esportivas da entidade. Atualmente as escolinhas esportivas da SERC contam com cerca de 400 alunos que além da prática esportiva contam com inúmeras ações de inclusão às crianças e jovens.

Visando apoio financeiro ao Centro Socioeducativo Nossa Senhora das Graças, o Projeto de Lei 16/2017 estabelece o valor de R$ 556.800,00 que deverão ser repassados à entidade que empregará o recurso em suas atividades socioeducativas trabalhando com crianças e adolescentes a fim de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.Além disso ainda foi votado o Projeto 08/2017 que autoriza o executivo a realizar melhorias na sede da Fundação Chapadão, entidade tem grande importância para os produtores rurais de Chapadão do Sul.

Todos os projetos já aprovados somam o total de R$ 1.423.597,60 que de forma indireta são investidos em ações na área de saúde, esporte, educação e cultura no município, além da segurança que fica fortalecida com o aporte financeiro repassado ao Conselho de Segurança.

Para os vereadores, os valores empregados em repasses financeiros ás entidades são de grande importância uma vez que todas as entidades contempladas tem grande relevância no município, e de forma direta auxiliam a administração municipal, uma vez que o recurso acaba por ser gasto no comércio do próprio município, o que fortalece a economia local, sem dizer nas famílias beneficiadas por estas entidades sem fins lucrativos.

*Assessoria Câmara

