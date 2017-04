Anac recolhe para análise motor de aeronave que caiu ao bater em árvore

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) recolheu para análise, o motor da aeronave Cessna Aircraftt, que caiu ao bater em uma árvore e matou duas pessoas, na tarde de sexta-feira (14), em Cassilândia, distante 418 km de Campo Grande. A Polícia Civil acredita que o acidente aconteceu após o motor falhar.

O piloto da aeronave foi identificado como Otávio Borges Rodrigues, 31 e o passageiro, Luiz Henrique Garcia Ferreira, 29.

De acordo com o investigador Angelo Malheiros, do SIG (Setor de Investigações Gerais), hipóteses como falha humana e falta de combustível, foram descartadas. “Otávio pilotava a aeronave, mas ele tinha vasta experiência, então essa hipótese foi descartada e o tanque estava cheio”, informa.

Com o impacto, o motor do avião parou a quatro metros de distância do local do acidente e a hélice, a 1,5 metro. “O impacto foi bastante violento. Achamos que possa ter ocorrido uma problema no motor, mas ainda falta o resultado da perícia e da Anac, que não tem previsão para ficar pronto”.

Malheiros disse ainda que com a queda, a aeronave e o corpo de uma das vítimas, ficou presa em uma árvore. “O avião enroscou em uma figueira, sendo que o piloto também ficou preso na árvore e a outra vítima caiu no chão. Populares puxaram a vítima do chão, com medo de que o avião explodisse, o que não aconteceu”, relata.

Acidente – Por volta de 17h40 de sexta-feira, a aeronave monomotor bateu em uma árvore, próximo ao aeroporto de Cassilândia, logo após levantar voo.

Segundo registro policial, testemunhas informaram que foram realizados dois voos com o avião, sendo que antes de cair, duas mulheres estavam com as vítimas. Elas desembarcaram e quando levantou voo de novo, o avião se chocou com uma árvore, matando duas pessoas.

Conforme consulta ao site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião, prefixo PR LPW, é um monomotor Cessna Aircraftt. A documentação estava em dia e com situação normal para aeronavegabilidade.

Vítimas – As vítimas moravam em Goiás, na cidade de Itajá. Otávio era filho de pecuarista e Luiz era filho de um ex-vereador de Itajá, Goiás, cidade vizinha com Cassilândia.