Alto Taquari: Prefeito Ivan determina contratação de médico para o PSF II

O prefeito de Alto Taquari (MT), Ivan Borba, buscando a excelência na prestação de serviços básicos de saúde à comunidade, autorizou nesta terça-feira (11/04) a contratação urgente de um profissional da área médica.

O médico a ser contratado atuará junto à Unidade de Saúde Básica II, no centro do município.

O prefeito Ivan, muito preocupado com a carência de atendimentos básicos no PSF Central, prontamente atendeu a reivindicação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e determinou a contratação de um profissional habilitado para a área, o qual pudesse prontamente entrar em atividade no município.

Assecom

