Aberta a campanha de vacinação contra a gripe em Figueirão

A Secretaria Municipal de Saúde abre hoje, dia 17 de abril, a campanha de vacinação contra a gripe, que se estenderá até o dia 26 de maio, tendo como “Dia D” de Mobilização Nacional, o sábado, 13 de maio.

Em 2017, o Ministério da Saúde lança a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, mais conhecida como gripe. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes na população alvo para a vacinação no Brasil.

A vacina disponível no SUS protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no país: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B. De acordo com o Ministério da Saúde, 60 milhões de doses de vacinas foram adquiridas e 21,1 milhões já foram distribuídas aos diversos estados do país.

O público alvo são maiores de 60 anos, crianças de seis meses a 4 anos, trabalhadores da área de saúde e do sistema prisional, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. Pela primeira vez, professores das redes pública e privada poderão tomar vacina, por que são profissionais que têm contato com dezenas de alunos diariamente, ficando expostos à contaminação.

Aqui em Figueirão a vacinação ocorrerá no Posto de Saúde (UBS) e terá o seguinte calendário: 17 de abril – início da vacinação nos grupos: crianças menores de 2 anos e profissionais da Saúde; 24 de abril – vacinação nos grupos: crianças menores de 4 anos, gestantes, puérperas; 02 de maio – vacinação nos grupos: idosos, doentes crônicos, professores; 13 de maio – Dia D da Campanha: vacinação geral.

