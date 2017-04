Prefeito de Alcinópolis faz balanço dos 100 dias de gestão

O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, e seus Secretários Municipais realizaram um balanço dos 100 dias de gestão. “Completamos 100 dias de gestão com a sensação de que faremos dos desafios o alicerce para a construção de um Governo sério e comprometido com o trabalho e com os anseios da população”.

E para prestar contas do que já foi realizado, os gestores enfatizaram algumas ações importantes para o desenvolvimento da cidade e o bem estar dos munícipes no “Especial 100 dias”. Confira as principais ações de cada Secretaria.

Sec. Mun. De Educação, Cultura e Desporto

Início das aulas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Brenno Crisóstomo Duart.

Apesar de ter sido inaugurado em dezembro de 2016, o Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart, tornou-se realidade apenas no dia 21 de fevereiro de 2017, quando 175 crianças iniciaram no local o ano letivo. Foram muitas lutas e um trabalho árduo até que o CMEI fosse adequado e pudesse, verdadeiramente, receber os pequenos estudantes com conforto e segurança.

A linha do Transporte Escolar do CMEI foi reativada

Ele fez falta para muitas famílias e no dia 07 de março o transporte escolar urbano do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart, voltou a funcionar. Ao todo, são 16 pontos distribuídos por toda a cidade.

Transporte Escolar ganhou novas linhas na zona rural

Reconhecer a real necessidade do transporte escolar para facilitar o acesso e a aprendizagem dos alunos que residem no campo é importante para fortalecer sua identidade campestre e a identidade cultural das pessoas que no campo vivem e constroem suas histórias de vidas. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação criou três novas linhas de transporte escolar na área rural. A linha exclusiva para os alunos que moram no Assentamento Santa Fé, outra que passa pela Fazenda Boi Branco e a terceira linha fica na região do Tampinha.

Alcinópolis pagou reajuste de 7,64% aos professores

Alcinópolis repassou aos professores o reajuste nacional de 7,64% do piso salarial junto com a folha de pagamento do mês de março. O repasse, determinado pelo Governo Federal, seguindo a Lei 11.738/2008, a chamada Lei do Piso, é atualizado anualmente em janeiro, por isso, o valor retroativo também já foi efetuado.

Pela primeira vez na história, acervo da Biblioteca Municipal de Alcinópolis está sendo higienizado

Para que o acervo com mais de 10 mil livros da Biblioteca Municipal Rui Barbosa seja preservado, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto está realizando a higienização das publicações.

O trabalho nunca havia sido feito desde a sua implantação.

Alcinópolis deu início a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância

No dia 31 de março Alcinópolis deu início a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância durante encontro com os profissionais do Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart. O Plano ajudará os novos gestores a traçar metas que garantem políticas públicas para as crianças até seis anos, sistematizando as ações de cuidados nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Alcinópolis aderiu ao Programa Agrinho

Este ano Alcinópolis aderiu ao Agrinho, um programa de responsabilidade social, que tem como objetivo a complementação de atividades de aprendizagem para alunos do ensino fundamental, garantindo que, ainda na fase inicial de sua formação escolar, tenham contato com assuntos que os façam fortalecer a consciência ambiental e de relevância social promovendo uma educação crítica e reflexiva.

Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes agora tem transporte escolar exclusivo

Mais de uma hora todos os dias. Este era o tempo que os alunos da Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, da Vila Novo Belo Horizonte, precisavam ficar na escola depois que a aula terminava esperando até que o transporte viesse de Alcinópolis e eles pudessem ir para casa. Mas agora a Escola tem transporte escolar exclusivo e depois da aula segue todo mundo para seus lares, aproveitando com mais tempo o convívio familiar.

Prefeitura investindo em esporte

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Desporto, já realizou nestes 100 dias o Torneiro da Amizade e o 5º Campeonato Municipal de Futebol Society e vai realizar a 9ª Copa Alcinópolis de Futsal no final de abril. Além disto, os alunos da Escolinha de Futsal de Alcinópolis participaram da 3ª Copa União de Futsal em Cassilândia – MS e a quadra da Escola Municipal Alcino Carneiro agora está de portas abertas para a comunidade em geral praticar esportes.

Investimentos na Banda Musical Iulle Martins Rezende

Nos últimos 100 dias foram investidos mais de R$6.000,00 em acessórios para Banda Musical de Alcinópolis. Entre as aquisições estavam baquetas, peles para Quadriton, óleos lubrificantes para instrumentos de sopro, palhetas para Saxofones e Clarinetes, além de boquilhas e estantes para partituras. Dois novos uniformes para Balizas também foram comprados.

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente

Alcinópolis agora tem a feira do produtor

Os Alcinopolenses agora têm mais um local para adquirir produtos frescos e de qualidade direto do campo. É que no dia 26 de fevereiro a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente (SEMUDES) deu início A Feira do Produtor, na Praça Municipal João Leite Schmidt, com a comercialização dos produtos provenientes do Assentamento Santa Fé, chacareiros, sitiantes e população local. Os interessados em comercializar produtos na Feira devem procurar a Semudes para efetuar o cadastro.

Prefeitura readequou a Coleta Seletiva em Alcinópolis

Tudo tem o seu lugar no mundo. O lixo também. E para isso a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, readequou a Coleta Seletiva no município. Entre as mudanças, está o dia em que o caminhão recolhe o lixo reciclável, que agora é toda quinta-feira. Como se trata de uma adaptação iniciada pela nova gestão, o recolhimento do material acontecerá apenas nas ruas asfaltadas, no entanto, ao longo dos meses, a coleta será expandida em todo o município. Além do mais, existem cincos Locais de Entrega Voluntária (LEV’s) espalhados por toda a cidade.

Semudes plantou e doou mudas para a comunidade

Plantar árvores contribui para a purificação do ar, qualidade da água e evita a erosão do solo. Por isso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente plantou mudas de espécies nativas em vários pontos de Alcinópolis. A ação ambiental aconteceu em parceria com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) de Alcinópolis e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e desporto. As mudas de Ipê-amarelo, Ipê-roxo, Angico, Bálsamo e Pau óleo (copaíba) foram doadas pela Fazenda Planalto e o Instituo de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) de Costa Rica que doou mudas de Ipê-argentino.

Atendimento ao pequeno Produtor

A Semudes faz atendimento aos pequenos produtores com maquinários e implementos disponíveis para auxiliar o desenvolvimento agrário do município. O atendimento é realizado mediante cadastro feito na Secretaria de Desenvolvimento.

Manutenção das estradas do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari

Em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, nos meses de janeiro e março a Semudes realizou manutenção da estrada que dá acesso ao Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e também às fazendas dos moradores da região. Foi realizada também a manutenção de uma ponte, que devido às chuvas do início do ano estava interditada.

Visite Alcinópolis

Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Conserto de maquinário

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, gastou cerca de 200 mil reais em serviços e peças para deixar os maquinários em perfeitas condições para atender a população.

Estradas recuperadas

A Secretaria Municipal de Obras já recuperou mais de 500 quilômetros de estradas vicinais. O trabalho teve início pelas linhas onde percorrem o transporte escolar, mas a recuperação das estradas aconteceu em toda a região rural do município.

Recuperação das ruas do distrito Novo Belo Horizonte

Como a vila Novo Belo Horizonte ainda não tem pavimentação asfáltica, a Secretaria Municipal de Obras realizou a manutenção das ruas locais. O trabalho se faz necessário para manter o distrito limpo e organizando, facilitando o trafego dos moradores locais e dos que vivem nas fazendas da região.

Recapeamento das ruas da cidade

Estão sendo investidos mais de 400 mil reais no recapeamento de ruas e avenidas de Alcinópolis. São elas: Avenida Virgílio José Carneiro, Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, Rua Luzia Rezende Silva, Rua Sebastião Felisbino Ferreira, Rua Juscelino Ferreira de Carvalho e Rua Manuel Nunes Ferreira.

Outros serviços

-Manutenção da Iluminação pública e da Praça Municipal.

-Manutenção e recuperação de três pontes.

-Reforma de casa da Família Acolhedora de Alcinópolis.

-Patrolamento das ruas de terra.

Sec. Mun. De Administração e Finanças

Planejamento dos custos e investimentos

Planejamento, junto ao prefeito e secretários municipais, para o controle de investimentos em projetos e ações de todas as áreas do serviço público.

Elaboração da LDO 2018

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças realizou reunião com os secretários municipais e contadores da Prefeitura Municipal para o planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018. A LDO é o instrumento por meio do qual o governo estabelece as principais diretrizes e metas da Administração pública para o próximo exercício. O documento orienta também a elaboração do orçamento fiscal do Executivo e define os valores para investimentos, encargos e outras despesas.

Alcinópolis recebe visita de 2º maior cooperativa de Goiás

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças participou de reunião com a empresa COMIVA para fomentar a instalação da Cooperativa em Alcinópolis, por meio de uma fábrica de rações, realizando futuros incentivos fiscais.

Alcinópolis lança programa de quitação e parcelamento de dívidas

A Prefeitura de Alcinópolis lança o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) para promover a regularização dos créditos tributários do município, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016. Entre a opção mais vantajosa é o pagamento à vista dos débitos com a queda de 100% de multa e juros sobre o valor dos tributos devidos.

Controle interno, compras e pagamentos

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças realizou reunião com o setor de Controle Interno para discutir a parametrização dos procedimentos de compras e pagamentos.

Sec. Mun. De Saúde

-Contratação de mais uma médica

A atual administração municipal segue com avanços significativos na área da Saúde em Alcinópolis. E no dia 07 de março contratou mais uma médica. Juliana Mendes Novaes Rocha agora faz parte da equipe de profissionais que trabalha para garantir saúde de qualidade à população. No total, são quatro médicos atendendo no município.

-Atendimento integral na Unidade Básica de Saúde (UBS)

No dia 07 de março os médicos da Secretaria Municipal de Saúde voltaram a atender no período vespertino, facilitando a vida da população que há meses recebia atendimento apenas pela manhã. Além disto, os moradores do distrito Novo Belo Horizonte também estão recebendo atendimento médico.

Sec. Mun. de Assistência Social

Com ajuda do CREAS de Alcinópolis, dois homens em situação de rua reencontram família

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) de Alcinópolis nestes primeiros 100 dias já encaminhou de volta para casa duas pessoas. Ambos, ao chegar ao município, foram acolhidos pela equipe técnica composta por assistente social, psicóloga e educador social e, durante entrevista social, foram ajudados a retornar para o convívio familiar.

O CREAS realiza Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI

O objetivo do serviço é a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.

Alcinópolis tem Família Acolhedora

O Programa consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária. A família de acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente.

Conviver oferece bem-estar aos idosos

Conheça algum dos serviços que os idosos recebem no Centro de Convivência da Melhor Idade de Alcinópolis Baile:

-Hidroterapia

-Oficinas de Bordado e Croche

-Baile dançante

O local também disponibilizou nestes 100 dias serviço de corte de cabelo para a comunidade.

CRAS realizou mais de 600 atendimentos

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Alcinópolis, realizou durante os primeiros 100 dias de 2017 o total de 612 atendimentos. Conheça alguns deles:

-Programa Café da Manhã: foram atendidas com pão e leite 56 família, 47 de Alcinópolis e nove do distrito Novo Belo Horizonte.

-Visitas domiciliares: foram realizadas 89 (oitenta e nove) visitas domiciliares pela equipe de referência (Psicóloga e Assistente Social).

-Grupo Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF: o grupo retornou as suas atividades e atende 46 famílias.

Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente (CACA) atende mais de 70 participantes

72 crianças e adolescentes são atendidas diariamente no local. Ambas realizam oficinas de oficina de Arte Natação, Musica (Violão) e Jiujitsu.

CACA expandiu seu atendimento para toda a comunidade

O Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente agora oferece oficinas de violão e natação para a comunidade. Para oficina de música estão participando 38 crianças e na aula de natação estão inscritas 18 crianças.

